red

Golzow Derzeit unbekannte Täter entwendeten zwischen am 31. Juli und dem 1. August in der Brandenburger Straße einen dunkelgrauen Pkw Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen PM-NL 143. Der Pkw war durch am Abend zuvor ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Pkw sind die hinteren Seitenscheiben sowie die Heckscheibe getönt. Im Fahrzeuginneren befand sich unter anderem ein schwarzer Kindersitz. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Pkw.

Die Polizei fragt: Haben Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen/ Fahrzeugen gemacht? Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter03381/5600 oder die Internetwache www.polizei.brandenburg.de.