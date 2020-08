MOZ

Wendisch-Rietz (MOZ) Ein Rentner in Wendisch-Rietz hat am Sonnabend einen Anruf eines angeblichen Glücksboten erhalten und rief daraufhin die Polizei.

Der Anrufer habe sich als "Johannes Weiß" vorgestellt, berichtete die Polizei am Montag. Der Betrüger teilte dem Senioren mit, dass er in einem Preisausschreiben gewonnen habe und nun 45.000 Euro erwarten könne. Dazu müsse der "glückliche Gewinner" auch nur die Notarkosten in Höhe von 1.000 Euro übernehmen.

Dem Mann kam das merkwürdig vor und er verständigte daraufhin die Polizei. Den Gewinn hatte es natürlich nie gegeben und dem Anrufer ging es tatsächlich nur um die 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermittelt nun wegen Betrugs.