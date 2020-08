MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring in Fürstenwalde eine 39 Jahre alte Frau und deren Kind beschimpft. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 45-Jährigen den Wert von 3,20 Promille. Da herauskam, dass er zuvor mit seinem Fahrrad zum Ort des Geschehens geradelt war, muss er sich nun nicht nur wegen Beleidigung, sondern darüber hinaus auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.