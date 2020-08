MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Mann hat am Sonnabend zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) randaliert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

So warf er Packungen mit Bleistiften umher und trank eine Wasserflasche aus. Anschließend wartete der Wütende seelenruhig auf die Polizei. Die Beamten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit zum Revier. Dort stellte sich dann heraus, dass man es mit einem 27-Jährigen zu tun hatte, welcher frisch aus der Haft entlassen worden war. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) schauen sich den Sachverhalt nun noch einmal an.