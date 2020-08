MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Einbrecher ist am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in der Pawlowallee in Eisenhüttenstadt eingedrungen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Mieter wurden auf Geräusche aufmerksam, die offensichtlich aus ihrer Küche kamen. Bei Nachschau bemerkten sie, dass ein Mann durch das Küchenfenster eingedrungen war und sich vorgefundenes Bargeld gegriffen hatte. Der Eindringling flüchtete umgehend auf demselben Weg wieder in Richtung Straße.

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun in dem Fall.