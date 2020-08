Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Kurios: Die Stadt benötigt Fördermittel für einen speziellen Zweck. Diese soll es auch geben. Aber weder Landrat Roger Lewandowski (CDU) noch Bürgermeister Bernd Lück (FDP) sind darüber informiert. So stellte sich die Situation kürzlich beim Besuch des Landrates bei den Kameraden der Ketziner Freiwilligen Feuerwehr dar.

Doch der Reihe nach. Die modernen Einsatzfahrzeuge passen weder in der Länge noch in der Höhe in die mehr als 100 Jahre alten Garagen der Ketziner Feuerwehr. Unzumutbar für die Kameraden sind die Möglichkeiten zum Umziehen vor und nach den Einsätzen. Die Sachen hängen in den Fahrzeughallen. So schilderte Stadtbrandmeister Steffen Vogeler die aktuelle Situation.

Ein Neubau ist geplant, versicherte Lück. Baukosten: rund 1,5 Millionen Euro. Das könne die Stadt nicht alleine stemmen und suche seit längerem nach einem passenden Förderprogramm. Allgemeines Erstaunen gab deshalb, als Kreisbrandmeister Lothar Schneider informierte, dass das Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) des Landes für 2021 verlängert worden sei und bereits am 30. September Abgabeschluss für die Anträge wäre.

Im Landkreis gäbe es bis zu diesem Tage keine Antragsformulare, versicherte Lewandowski. Er würde angesichts der gegenwärtigen Situation in den Garagen die notwendigen Genehmigungen erteilen und empfahl den Ketziner Stadtverordneten, so eine Art Vorratsbeschluss für die Aufnahme der Eigenmittel in den Haushalt zu fassen. Der Bürgermeister solle bezüglich der Fördermittel mit dem Landkreis im engen Kontakt bleiben.

Auch in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), die derartigen Fördermittelanträgen zustimmen müsse, sei nichts bekannt, ergänzte Lück. Er würde das als Vorstandsmitglied wissen. "Ich werde mich noch heute darum kümmern", versicherte der Bürgermeister, dem die Situation der Feuerwehr regelrecht unter den Nägeln brennt. Er ist froh, dass im ersten Schritt die Fördermittel für den Anbau an den kleinen Schulungsraum endlich fließen sollen.

Seit 2017 bemüht sich die Stadt um diesen Anbau. Es soll ein sogenannter multifunktioneller Raum werden, und zwar für die Feuerwehr. aber auch für Veranstaltungen der Senioren, Vereine, der Jugend und für private Feiern. Der bisherige Raum könnte künftig als Leitstelle und Büro für die Ketziner Feuerwehr dienen. Auf 240.000 Euro beliefen sich die Berechnungen der Baukosten vor drei Jahren, 290.000 Euro lauten die Angebote heute. Gerade noch im Förderrahmen, meinte der Bürgermeister und erwartet in den nächsten Tagen den Fördermittelbescheid.

Es würde die Ausschreibung folgen, so dass im nächsten Jahr gebaut werden könnte. Dann soll der zweite Schritt folgen, der Neubau der Garagen direkt an der Feldstraße. Wenn auch die Zeit bis zur Abgabe der Anträge sehr knapp ist, würde die Vergabe der Fördermittel gut in den Zeitrahmen der Stadt passen. Wenn es die tatsächlich geben würde.