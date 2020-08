Michael Heider

Joachimsthal (MOZ) Hoch konzentriert bewegt sich die Gruppe junger Mädchen auf ihren Einrädern fort. Hintereinander weg balancieren sie ihre Gefährte behutsam mit ausgestreckten Armen an einem der Unterkunftshäuser vorbei. Aufmerksam verfolgen ein paar Gäste von hölzernen Balkonen aus den Pedalreigen unter ihnen.

Es herrscht wieder Betrieb in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee (EJB). Dennoch schallt das herzhafte Lachen der jungen Radartistinnen noch recht verloren über die 105 Hektar große, denkmalgeschützte Anlage.

275 von 1200 Betten belegt

Geschäftsführer Gordon Berghof spricht von einem schleppenden Anlauf nach Monaten des Corona-bedingten Stillstandes. Knapp 6000 Gäste habe die EJB im Juli beherbergt, nicht einmal ein Drittel der Zahl, die im Juli 2019 zu verbuchen war. Es sind vor allem Individualtouristen, kleinere Reisegruppen oder Mitglieder von Sportvereinen, die in den aktuell gut 275 belegten Betten schlafen. 1200 Betten stehen insgesamt zur Verfügung.

"Unser Hauptgeschäft Klassenfahrten findet aktuell fast gar nicht statt", sagt Berghof. In einer gewöhnlichen Saison machen diese gut 80 Prozent des Geschäfts aus. Im Moment seien zwar noch Schulferien, "es ist aber auch nicht absehbar, dass es ab 10. August wieder steil nach oben gehen wird."

Ausgerechnet in die von März bis Ende Mai andauernde Hauptsaison fiel der Ausbruch des Coronavirus und der darauffolgende Lockdown. Für gewöhnlich die Zeit, in der der Speck angefressen werde, meint Berghof. "Hätte uns die Pandemie im November oder Ende Oktober getroffen, dann wäre es nicht so schlimm für uns gewesen."

So aber musste die EJB tausende Übernachtungen streichen. Die Umsatzverluste sind auf mittlerweile knapp drei Millionen Euro angewachsen. "Die Kurve zu kriegen ist gerade extrem schwierig", sagt der gebürtige Eberswalder, der seit November vergangenen Jahres als Geschäftsführer fungiert. Auch wenn sich die Zahlen gerade wieder positiv entwickeln, es fehle doch noch "eine ganze Ecke." Vorerst bleibe es ein Ritt auf der Rasierklinge.

Umso notwendiger seien Hilfsgelder, betont Berghof. Zwar sei man froh über die 60 000 Euro an Corona-Soforthilfe, die Anfang April an die EJB ausgezahlt wurden. Doch so wichtig diese auch waren, bei monatlichen Ausgaben im sechsstelligen Bereich, seien sie nur "kurz am Kontoauszug vorbeigelaufen."

Dass weitere Hilfsmittel für die EJB dingend geboten sind, stellte auch Sebastian Walter klar. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im brandenburgischen Landtag machte sich vergangenen Donnerstag im Rahmen seiner Sommertour zusammen mit der Linken-Landesvorsitzenden Katharina Slanina ein Bild vor Ort.

Abgeordneter besucht EJB

Im Anschluss an ein Gespräch mit dem EJB-Geschäftsführer bezeichnete Walter die Anlage als Standort mit Zukunft, der auch für die Region von wirtschaftlicher Bedeutung sei. Entsprechend wolle er sich für die zügige Auszahlung beantragter Gelder aus dem zwei Milliarden Euro umfassenden Corona-Rettungsschirm stark machen. Dieser wurde vom brandenburgischen Landtag Anfang April bereits verabschiedet, bewilligt wurden bisher gut 500 Millionen Euro.