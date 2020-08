Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Nachdem viele Politiker bereits eine Aufklärung der Ursachen für die jüngsten Konflikte in der Rheinsberger Siedlung "Am Stadion" gefordert haben, schaltet sich nun die AfD-Landtagsfraktion ein. Die Abgeordneten Lena Duggen, Steffen John und Wilko Möller haben eine Kleine Anfrage mit 20 Punkten zu den Vorfällen an die Landesregierung gestellt, die innerhalb von vier Wochen beantwortet werden muss. Darunter Fragen danach, wie viel der Polizeieinsatz an jenem Donnerstag gekostet hat, bei dem rund 20 prügelnde Männer, darunter Deutsche und Polen auf der einen und Tschetschenen auf der anderen Seite, getrennt werden mussten. Vor dem Hintergrund der Sicherheitslage will die Partei wissen, wie viele Polizisten in Rheinsberg und im Kreis tätig sind und wie sich die Zahl der Stellen entwickelt hat. Die Fragesteller möchte zudem erfahren, ob sich unter den kontrollierten Personen solche befanden, die den Behörden als islamistische Gefährder oder aus der islamistischen Szene bekannt sind.

Auch vor Ort geht die Aufarbeitung weiter. Bürgermeister Frank Rudi-Schwochow (BVB/Freie Wähler) trifft sich am Dienstag zum Gespräch mit Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Zudem wird laut Schwochow bald eine Gesprächsrunde mit Vertretern der in Rheinsberg lebenden tschetschenischen Familien stattfinden. Alle Seiten sollen ihre Probleme und Erwartungen darlegen können, so Schwochow.