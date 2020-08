Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Niemand kann den Punk stoppen. Auch Corona nicht. Und deshalb ist nun auch endlich das neue Album von The Pretenders erschienen. Es ist das elfte in der Karriere der englischen Rockband mit amerikanischer Frontfrau. Nicht unbedingt viel, wenn man bedenkt, dass Chrissie Hynde die Combo bereits 1978 gegründet hat. Der Vorteil fehlender Omnipräsenz in Charts und Radio-Rotation ist allerdings, dass sich der bandeigene Stil nicht so schnell abnutzt über die Jahre.

Und genau diesen Umstand macht sich "Hate for Sale" zunutze. Geschrieben wurden die Stücke von der Frontfrau und dem Gitarristen James Walbourne, mit dem Hynde nach eigener Aussage schon lange arbeiten wollte. Nur auf der letzten Tour fand sich keine Zeit dafür. So sind die nunmehr zehn Tracks keiner adhoc-Aktion entsprungen, sondern das Ergebnis eines langen Reifeprozesses. Der Titeltrack eröffnet den Reigen und liefert eine wunderbare Referenz an den Punk und The Damned. Rotzig, krachend und knackig. Wie es sich gehört unter drei Minuten und mit drei Akkorden. Das ist schonmal ein schöner Auftakt. Mit "The Buzz" folgt dem Vernehmen nach jener Titel, der bereits schon beim Vorgängeralbum fertig war. Und er beweist einmal mehr die Zeitlosigkeit von Pretenders- Stücken. Eine klassische Rocknummer mit gebremsten Rhythmus, kurz vor der Ballade mit dom i n i e re n d e n Gitarren und S c h l a g z e u g . Dazu die ganze Bandbreite der Hynde-Stimme. Diesen Track hätte sie auch schon Anfang der 1980-er geschrieben haben können. Und so geht es weiter. Es folgt das Stück mit Reggae-Anleihen wie es das Masterpiece des Punk - London Calling von the Clash - vorgibt.

Und so weiter und so weiter. Wer "Hate for Sale" kauft, weiß, was er bekommt. Null Risiko. Sicher, auch wenig Überraschung. Dafür aber satte, gute und gereifte Rockmusik. Der gibt das 180-Gramm-Vinyl zudem noch den richtigen analogen Dreh in Sachen Klang. Gitarren kreischen und jaulen, nerven aber nicht. Dass Bassfundament ist fest und wirkt handgemacht, nicht gepusht. Und man hört, wo jeder der Musiker steht. Mehr kann man nicht verlagen.

The Pretenders: Hate for Sale; BMG MUSIC