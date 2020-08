Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Voll gesperrt werden musste die Waldstraße in Neuzelle am Montag ab zirka 14.30 Uhr für eine halbe Stunde nach einem Unfall. Eine Frau aus Spree-Neiße war mit ihrem Auto in Richtung Eisenhüttenstadt unterwegs, geriet jedoch ins Schlingern. Dabei touchierte sie einen entgegenkommenden Lkw und kam im Straßengraben zum Stehen, teilte die Polizei mit. Diese ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Fahrerin war nach dem Unfall ansprechbar, wurde aber zur Behandlung ins Krankenhaus Eisenhüttenstadt gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer wurde als Zeuge befragt, konnte aber weiterfahren. Die Feuerwehren aus Neuzelle, Wellmitz und Steinsdorf sicherten die Unfallstelle.