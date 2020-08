Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Nur noch bis einschließlich diesen Mittwoch darf der Rheinsberger Rhin mit Kajaks befahren werden. Ab Donnerstag ist die Strecke wegen des geringen Wasserstands gesperrt, wie Tobias Frese, Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverbands Oberer Rhin/Temnitz, berichtet. Eigentlich hatte er schon für Mitte Juli erwartet, diesen Schritt gehen zu müssen. "Die letzten Niederschläge hatten aber zu einer erheblichen Stabilisierung beigetragen." Dennoch lasse sich die Sperrung nun nicht weiter hinauszögern. "In Rheinsberg steht das Schloss auf Holzpfählen in einem Niedrigsee. Den können wir nicht weiter leer laufen lassen. Sonst könnte es zu Sackungen kommen", erklärte Frese am Montag.

In den kommenden Tagen rechnet er aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen damit, dass die Wasserstände in den Ruppiner Gewässern weiter sinken werden. Abhilfe aus der Müritz, wie es sie in der Vergangenheit zuweilen gegeben hat, sei nicht zu erwarten. "Wir haben nur Anfang des Jahres für eine Woche von dort Wasser bekommen. Aber die Müritz hat sich auch den gesamten Winter über nicht erholt."

Am Südende des Ruppiner Sees gibt es ebenfalls kaum mehr Möglichkeiten, den Wasserstand zu beeinflussen. Schon vor vier Wochen war entschieden worden, den Abfluss durch "Einlassbauwerke ins Rhinluch aufs Minimum zu reduzieren", so Frese. Weniger sei nicht ohne verheerende Konsequenzen möglich. "Wir brauchen ein wenig Bewegung, damit es dort kein Fischsterben gibt." Auch für die Wasserstraße hinter Altfriesack zeichnen sich Auswirkungen durch die geringen Wasserstände ab. "Wenn es so weitergeht, wird es passieren, dass wir Tiefenbeschränkungen für die Wasserstraße herausgeben müssen", so Frese.

Die Sperrung des Rheinsberger Rhins erfolgt bis auf Weiteres. An eine schnelle Entspannung glaubt Frese nicht. "Sollte es keine großen Änderungen durch Niederschläge geben, rechne ich damit, dass das bis in den Herbst hinein gelten wird."