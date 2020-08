Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Probleme des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes (NWA) mit schwarzem Wasser weiten sich offenbar aus. Nachdem die MOZ darüber berichtet hatte, meldeten sich mehrere Leser per Mail oder via Facebook mit identischen Problemen.

Sie beklagten einerseits die Wasserqualität sowie die vom Trinkwasser schwarz gefärbten Filteranlagen und andererseits die fehlenden Antworten des NWA auf Beschwerden. "Auch meine Familie im Louisenhain ist davon betroffen, allerdings schon seit 2019", schrieb beispielsweise Christian Dittmar aus dem Wandlitzer Louisenhain per Mail. Seine Anfragen an den NWA seien bisher unbeantwortet geblieben. Von "vorübergehenden Problemen" könne demnach keine Rede sein. "Dies Problem tritt bei uns seit April 2020 permanent auf, was wir mit Fotos belegen können! Es betrifft aber nicht nur die Trinkwasserfilter, die Verschmutzung gelangt auch in die Wasserhähne, wenn nicht wöchentlich rückgespült wird", schrieb der Leser.

Diese Mail schickte die MOZ mit Dittmars Genehmigung an Bürgermeister Oliver Borchert weiter. Dieser hatte zuvor Bedenken geäußert, ob die von Bürgern geschilderten Situationen tatsächlich so bestehen würden. Über Borchert kam die Mail beim NWA-Geschäftsführer Matthias Kunde an, der sofort Mitarbeiter in den Louisenhain schickte.

Der Verwunderung über diese prompte Reaktion folgte allerdings schon am Wochenende die Ernüchterung. "Mein Filter war leider bereits am Sonntag nach zwei Kubikmetern Wasser wieder komplett verschmutzt. Das deckt sich aber mit der Aussage des NWA-Technikers, dass bis auf Weiteres ein- bis zweimal wöchentlich gespült werden soll und dass die Spülung der Hauptleitung eigentlich nix bringe. Dieser Zustand solle noch Jahre andauern, bevor eine Lösung umgesetzt sei", schrieb Dittmar am Montag.

Kunde bewertet die Aussage über jahrelange Qualitätsprobleme kritisch. "Ich kann jetzt nicht wissen, was vor Ort gesagt wurde. Aber rein technisch trifft diese Aussage nicht zu", reagierte der Geschäftsführer.

Dass Beschwerdemails an den NWA unbeantwortet bleiben, hält Kunde schlichtweg für "nicht möglich". Aus dem Louisenhain habe er am Freitag erstmals eine Information erhalten. "Ich kriege strukturmäßig jede Beschwerde auf den Tisch", so Kunde, der auf diesem Weg die Verantwortung übernimmt.

Informationen vor der Spülung

Auf die Frage nach dem weiteren Werdegang skizziert Kunde nächste Schritte. Demnach soll die sogenannte Herbstspülung in diesem Jahr mit Hilfe auswärtiger Hilfe realisiert werden. Über den Termin der Spülung werden eine Woche zuvor in den notwendigen Medien die Anschlussnehmer informiert. Weiter soll die Ursachenforschung verstärkt werden. Neu sei nämlich, dass "erstmalig ein halbes Dutzend neuer Hotspots" zu bearbeiten seien. Hier sieht Geschäftsführer Kunde die Notwendigkeit, die Leitung vom Wasserwerk Prenden nach Wandlitz genauer unter die Lupe zu nehmen. Er hält "andere Fließgeschwindigkeiten" als eine mögliche Lösung für wahrscheinlich. Normal bewege sich das Wasser mit 0,8 Meter pro Sekunde in der Leitung, bei großer Abnahme würde dieser Wert auf 3,0 ansteigen. Zudem sagte Kunde zu, der NWA werde innerhalb von 24 Stunden auf Beschwerden der Bürger reagieren. Christian Dittmar hat unterdessen Bürgermeister Borchert und die MOZ zum Besuch eingeladen.