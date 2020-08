MOZ

Spremberg (MOZ) Ein freilaufender Bulle hat in Spremberg (Spree-Neiße) für Staunen bei den Anwohnern gesorgt, die 15.30 Uhr in der Gartenstraße die Polizei alarmierten.

"Das Tier war offensichtlich sehr erregt und aggressiv. Es stürmte auf die alarmierten Beamten zu", berichtet Polizeisprecher Torsten Wendt gegenüber der Lausitzer Rundschau.

Daraufhin gaben sie Schüsse in Richtung des Tieres ab, die den Bullen so sehr verschreckten, dass dieser sich auf eine Wiese zurückzog. Ein Mitarbeiter des Veterinäramtes, ein Tierarzt des Tierparks Cottbus sowie der Besitzer des Bullen wurden anschließend kontaktiert. Anschließend wurde das Tier mit einer Betäubungslanze ruhiggestellt und in ein Gehege gebracht, wo auch seine Wunden versorgt wurden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.