Martin Risken

Grüneberg (MOZ) Ein Fehler in einem Erdkabel in der Ortslage von Grüneberg hat am Sonnabendnachmittag in vielen Orten südlich von Zehdenick zu einem länger anhaltenden Stromausfall geführt.

Der Defekt trat nach Angaben von Arno Köppen, Netzmeister der Edis in Gransee, um 15.12 Uhr auf. Bis der Fehler lokalisiert war und die Stromversorgung auf die Ringleitung umgeleitet werden konnte, vergingen jedoch rund anderthalb Stunden. Erst um 16.56 Uhr war der Strom in den betroffenen Orten wieder da.

Das defekte Erdkabel wurde am Montag repariert. Betroffen von dem Stromausfall waren die Orte Bergsdorf, Falkenthal, Grüneberg, Klein-Mutz, Neulöwenberg, Liebenberg und Randbezirke der Stadt Zehdenick, die sogenannte Märkische Höhe.

Gründe für ein defektes Erdkabel könnten vielschichtig sein. Eine häufige Ursache sei die Beschädigung des Kabelmantels bei Bauarbeiten. Ganz allmählich dringe durch die defekte Stelle Wasser ins Kabel ein und schädige diese. Wenn viel Wasser im Boden ist, häuften sich solche Ereignisse. Die Suche nach der defekten Stelle nahm viel Zeit in Anspruch. Der Bereitschaftsdienst wurde informiert. Ein Messwagen kam zum Einsatz, der die Leitung Abschnitt für Abschnitt kontrollierte und dabei im ständigen Kontakt mit der Netzleitstelle in Potsdam stand. Nur relativ wenige Stromkunden waren am Sonnabendvormittag von einem Stromausfall in der Stadt Zehdenick betroffen. Ursache dort war ein Fehler in einem Schaltgerät eines Kunden. Dadurch fiel der Strom in der Zeit von 9.03 bis 10.23 Uhr an drei Trafostationen aus. Betroffen waren der Wesendorfer Weg, das Oberstufenzentrum und Teile des Gewerbegebiets Industriestraße.