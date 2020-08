Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Er könnte ein lebendiges Zentrum in Hohen Neuendorf bilden, aber er liegt seit Jahren fast brach: der Wildbergplatz. Die Stadt will nun versuchen, das zu ändern. Die Verwaltung hat auf einen Beschluss der Stadtverordneten hin ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren in Gang gesetzt und sucht nach einem Investor oder Projektentwickler, der Interesse daran hat, alle Flächen zu erwerben und Ideen für die Bebauung zu entwickeln.

Der Wildbergplatz liegt wie ein Dreieck zwischen Karl-Marx-Straße, Triftstraße und Oranienburger Straße. Die Stadt ist Eigentümerin eines gut 4 000 Quadratmeter großen, bis auf ein Trafohäuschen unbebauten Teils des Areals. Zudem gibt es einen privaten Eigentümer mit knapp 1 200 Quadratmetern Fläche, auf der ein Gebäude steht. Es solle vonseiten der Stadt aber nicht zuvorderst darum gehen, das Filetstück möglichst teuer zu verkaufen, haben sich die Stadtverordneten ausbedungen.

"Die inhaltliche Ausgestaltung soll für die Entscheidung für einen Investor genauso wichtig sein wie der Preis", nennt Stadtsprecherin Ariane Fäscher gleichermaßen wichtige Kriterien. "Die Stadt hat kein fertiges Konzept, das sie mit verkauft", so Fäscher. Unterschiedliche politische Vorstellungen gibt es aber, zumal der Platz am Rande eines Gebiets zu beiden Seite der Oranienburger Straße liegt, das die Stadt in den kommenden Jahrzehnten eventuell im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bebauen will. Gewünscht wird, dass der Platz, der Kaufland und dem Einkaufszentrum gegenüberliegt, im Ganzen verkauft und entwickelt wird. Und dass auch der öffentliche Raum an dieser Stelle eine Aufenthaltsqualität erhält.

Einen gültigen Bebauungsplan für den Wildbergplatz gibt es seit Langem. Das Areal ist kein reines Wohngebiet, sondern ein Mischgebiet, in dem auch Geschäfte und Dienstleistungen angesiedelt werden sollen. Es soll schon deshalb als Ganzes bebaut werden, weil es an der Karl-Marx-Straße recht laut ist und die Bebauung laut Gutachten auch als Lärmschutz fungiert. Möglich wäre gemischtes ökologisches Bauen. In welchem Maß das sozialverträglich sein kann, ist aber vorerst offen, denn wegen fehlender Stellplätze in der Umgebung wird der jeweilige Investor vermutlich eine Tiefgarage einplanen, die den Bau verteuern dürfte.