Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ab und an wird Florian Witt auf seinen Touren zwischen Bollwerk, Rheinsberger Tor und Wallanlagen angesprochen. Menschen wollen wissen, wo er sein ungewöhnliches Gefährt her hat und dieses am besten auch gleich kaufen. Verwunderlich ist dieses Interesse nicht, denn das Lastenfahrrad, mit dem Witt durch die Stadt düst, hat viel Platz, einen Elektroantrieb und hilft dem 23-Jährigen, Neuruppin in Schuss zu halten.

Vorne auf dem E-Lastenfahrrad befindet sich eine große Mülltonne, hinten eine Box mit Witts persönlichen Sachen. Wenn der Stadtservice-Mitarbeiter durch Neuruppin fährt, zückt er mit der rechten Hand einen Greifer, schnappt damit Müll und verfrachtet diesen innerhalb von Sekunden in die Mülltonne. Und schon geht es weiter zum nächsten Einsatzort.

Erst kurze Zeit im Einsatz

Seit rund einem Monat hat der Stadtservice das Lastenfahrrad, erklärt Christian Wacker, technischer Leiter des Stadtservice. Hintergrund war die Papierkorbleerung: Etwa 200 bis 300 davon erledigen die Stadtservice-Mitarbeiter pro Tag. "Das ist so viel, dass der zuständige Kollege für den Kleinkram einfach keine Zeit hat." Doch die Frage stand im Raum, wie dennoch die Sauberkeit in der Stadt gewährleistet werden kann. Wacker ist dabei aus großen Städten wie Hamburg oder München der Einsatz solcher Lastenfahrräder durchaus bekannt. "Und warum können wir das nicht auch machen?", fragten er und seine Mitarbeiter sich. Dann galt es, den richtigen Anbieter zu finden, denn dafür gibt es mehrere. Eine Ausschreibung führte schließlich zum Kauf des Rades, einem so genannten "A.N.T. Cargo E-Bike".

Seitdem ist Florian Witt damit unterwegs und zieht die Blicke auf sich. Immer montags, mittwochs und freitags sammelt er besagten Kleinkram ein. Ob diese Taktung ausreichen wird, soll sich zeigen. "Wenn wir feststellen, dass mehr Fahrten benötigt werden, können wir das ausweiten", erklärt Christian Wacker.

Wie genau Florian Witt seine Einsätze gestaltet, ist weitestgehend ihm überlassen. Mal muss er anhalten, weil es sehr viel zu tun gibt. Dann wieder reicht der schnelle Griff mit dem Greifer, um flott etwas Müll während der Fahrt einzusammeln. Das gesamte Fahrrad hat ein Aufnahmevolumen von einem Kubikmeter und kann 20 bis 25 Kilometer pro Stunde schnell werden. Ist die Mülltonne voll, telefoniert sich Witt mit seinem Kollegen zusammen, der mit dem großen Fahrzeug unterwegs ist. "Wenn das mal nicht klappt, dann fülle ich den Müll in Säcke und stelle die da ab, wo sie eingesammelt werden können", sagt Florian Witt. Für etwa 60 Kilometer reicht die Batterie des E-Lastenrades. Das ist genug, um einen Tag damit unterwegs zu sein, versichert Witt.

Bei seinen Touren bekommt der 23-Jährige einen guten Einblick, wo es eher schlecht um die Sauberkeit in Neuruppin bestellt ist. Am Rheinsberger Tor ist so ein Standort, erklärt er. "Da ist es am schmutzigsten." Und auch die Wallanlagen könnten seiner Meinung nach besser aussehen.

Vorhaben ist ein Erfolg

Nach dem ersten Monat ist noch nicht wirklich ein Fazit der Aktion möglich, sagt Christian Wacker. Aber für ihn ist der Einsatz des E-Lastenfahrrades schon ein Erfolgsprojekt. "Die Wahrnehmung ist der Öffentlichkeit ist gut." Er könnte sich durchaus vorstellen, das Vorhaben auch noch auszuweiten. Aber erst müsse geschaut werden, ob sich das Lastenfahrrad auch wirklich bewährt hat. Für ihn zählt auch der Aspekt, dass der Stadtservice und Neuruppin durch den Einsatz des Rades noch umweltfreundlicher werden. Diese Strategie wird schon länger verfolgt: Auch das große Fahrzeug, mit dem der Stadtservice Müll sammelt, fährt nicht mit Benzin, sondern mit Gas.

Bei all den Bemühungen, die Stadt sauber zu halten, gibt es aber eine Sache, die Christian Wacker und seine Kollegen so richtig ärgern kann: Wenn sie gerade Mülleimer geleert und Müll entfernt haben – und knapp eine Viertelstunde später entsorgt irgendjemand verbotenerweise seinen Hausmüll in die öffentlichen Behältern. "Da können wir uns noch so sehr bemühen: Dann sieht es gleich wieder so aus, als wären wir nie hier gewesen." Dabei würde der Stadtservice sogar sonntags eine Runde fahren, damit Neuruppin auch schick durchs Wochenende kommt.

Ob Florian Witt auch im Winter in der bisher bewährten Form unterwegs sein wird, muss beraten werden. Da kann es ja schon mal recht kühl werden, auf so einem Lastenfahrrad. "Aber es ist schon wahrscheinlich", sagt der 23-Jährige, dem das nichts ausmachen würde. "Müll hat ja keine Wintersaison."