Potsdam (MOZ) Es wird immer wilder in Brandenburg. Elche als Kurzzeit-Gäste sind in der Mark schon lange keine Seltenheit mehr, aber dass zwischen Nuthe und Nieplitz Vertreter von Europas größter Säugetierart nun offenbar sogar heimisch werden, ist eine spektakuläre Neuigkeit. Wer ein solches Tier einmal live gesehen hat, schwärmt meist von diesen majestätischen Erscheinungen, die so ruhig und ausgeglichen wirken, wenn sie über die Felder schreiten. Die Elche sind ein Gewinn für das Land.

Allerdings sind die Tiere im Umgang auch nicht ganz unproblematisch. Ihre gemütliche Art legen sie auch beim Überqueren von Straßen an den Tag, Zäune sind für sie zum Einreißen da und ein Acker oder ein Silo mit saftigem Futter ist für sie eine Einladung.

Wir müssen lernen, damit umzugehen. In Teltow-Fläming haben die Behörden das bereits erkannt. Die Aufstellung eines Warnschildes und die zumindest moralische Unterstützung eines von Elch-Schäden betroffenen Landwirts sind wichtige Zeichen. Hier sollten im Interesse von Elch und Mensch bald die nächsten Schritte folgen, am besten auf Landesebene. Dass Bauern für jegliche Verluste durch Elche entschädigt werden, sollte schnell eine Selbstverständlichkeit werden.