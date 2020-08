Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Im Dorf herrsche Bestürzung, betont Hans Oertwig. Den Trainer und die Spieler des Brandenburgligisten SV Altlüdersdorf erreichte am Montag eine Schocknachricht. Angelo Kempf, der sich erst vor wenigen Wochen den Lila-Weißen angeschlossen hatte, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. "Ich kann es nicht glauben und bin fassungslos. Mir ist der Boden weggerissen worden", sagt sein Coach. Noch könne er nicht einschätzen, "wie meine Jungs diese Nachricht verarbeiten". Er selbst wolle binnen 60 Stunden entscheiden, ob und welche Konsequenzen der Ausfall des Torstehers auf die personellen Planungen hat.

Das Unglück ereilte Angelo Kempf am Samstag. Nachdem er am Abend zuvor in Neuruppin beim Abschiedsspiel von Marcel Weckwerth und Daniel Fraufarth aktiv gewesen war, "wollte ich mich für unser Testspiel fertig machen". Dazu musste er in den Keller. Ein Gang, den er eigentlich im Schlaf beherrscht. "Ich war nicht mal in Hektik, habe aber zwei Stufen mit einmal genommen."

Eine verhängnisvolle Entscheidung. Kempf rutschte weg, "meine 90 Kilo legten sich auf das Knie". Ein Knacken sei zu hören gewesen. "Ich bin ein Mensch, der immer vom Schlimmsten ausgeht. Dann kannst du dich freuen, wenn es doch glimpflich abgeht." Dieses Glück hatte der 24-Jährige, der im ersten Halbjahr für Union Klosterfelde gespielt hatte, diesmal nicht. Schon am Sonnabend habe er sich ins Krankenhaus begeben – ohne konkreten Befund. Diesen gab es dann am Montag nach einer Magnetresonanztomographie (MRT). Den schnellen Termin im Sporthopaedicum bei Dr. Wagner hatte Herr Oertwig in die Wege geleitet."

Da sich im Knie ein Bluterguss gebildet habe, könne ein genauer Termin für die Operation noch nicht festgelegt werden. "Ich gehe davon aus, dass der Eingriff Ende des Monats sein wird."

Für Angelo Kempf – der in der Saison 2018/19 unter Hans Oertwig für den Landesligisten FC 98 Hennigsdorf am Ball war – ist es die erste schwere Verletzung in seiner Laufbahn. "Wäre das beim Fußball passiert, hätte ich vielleicht gesagt, dass so etwas passieren kann. Dass es nun durch meine Schusseligkeit passiert ist, macht es um so bitterer." Nun wieder in den Ruhemodus schalten zu müssen, sei ebenfalls sehr unschön. "Die lange Pause durch Corona war eine unfassbar schwere Zeit. Nun gleich wieder monatelang aussetzen zu müssen, ist richtig bitter. Durch das Training in den letzten Wochen, wo ich endlich mal wieder den Ball fühlen konnte, habe ich gespürt, was mir in den letzten Monaten gefehlt hat."

Dennoch wolle und werde er nicht resignieren. "Ich bin ein Mensch, der vorwärts guckt. Aus jeder Situation mache ich das Beste. Das werde ich auch diesmal versuchen." Tipps habe er sich schon durch Recherchen im Internet geholt. "Und ich habe schon mit ein paar Fußballern gesprochen, die eine solche Verletzung hinter sich haben."

Angelo Kempf versichert, dass er sich auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht ins stille Kämmerlein zurückziehen will. "Ich werde dennoch immer auf den Platz gehen. Klar wird es schwer, dann vom Spielfeldrand nicht eingreifen zu können. Aber ich denke, dass sich meine Teamkollegen freuen, wenn ich bei der Mannschaft bin. Wir verbringen viel Zeit miteinander und sind wie eine Familie."