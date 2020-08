Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Stadtverordneten werden am Donnerstag auf einer Sondersitzung aller Voraussicht nach den Verhandlungsauftrag zur Eingemeindung der Gemeinden Berkholz-Meyenburg und Passow erteilen. Bürgermeister Jürgen Polzehl soll den Auftrag erhalten, die Verhandlungen zu Gebietsänderungsverträgen mit dem Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse und den Gemeinden Berkholz Meyenburg und Passow zu führen und die Ergebnisse den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorzulegen.

Notwendig ist so ein Beschluss eigentlich nicht. Seit 1996 wurde der Bürgermeister regelmäßig ermächtigt, mit den Umlandgemeinden Eingemeindungsverhandlungen zu führen. Nach 2001 hatte die Stadt Schwedt zuletzt 2015 und 2017 per Beschluss allen Gemeinden im Bereich Schwedt das Angebot gemeinsamer Gemeindestrukturen unterbreitet und damit dem Bürgermeister das grundsätzliche Mandat zu diesbezüglichen Verhandlungen erteilt. Dennoch will die Stadt diesen Verhandlungsauftrag jetzt noch einmal wiederholen.

Keinen Monat Verzug

Als offiziellen Grund dafür nennt Bürgermeister Jürgen Polzehl den konkreten Start der Verfahren zur Eingemeindung in den Gemeinden Berkholz-Meyenburg und Passow. Beide Gemeinden hatten am 18. Juni beziehungsweise 2. Juli beschlossen, das Verfahren zur Eingemeindung einzuleiten und damit Amtsdirektor, Bürgermeister und Gemeindevertreter mit den Verhandlungen beauftragt. Jürgen Polzehl bat die Stadtverordneten jetzt so schnell wie möglich um einen gleichlautenden Auftrag innerhalb des Verfahrens. Formell wäre damit eine an sich klare Rechtsposition noch einmal eineindeutig festgestellt. Öffentlich erklärt Polzehl, er sehe das auch als ein wichtiges Signal an die Bürger der Gemeinden, dass die Stadt Schwedt bereitstehe und die Gemeinden mit offenen Armen empfange, vor allem aber jetzt sofort, und nicht erst in ein paar Monaten oder Jahren. Diese Botschaft ist natürlich auf das jahrelange Gezerre um die Gemeinde Schöneberg gemünzt. Noch einmal will die Stadt nicht zulassen, dass der Wille einer Gemeinde so lange durch den Widerstand und das Hinhalten eines Amtes gebrochen werde. Die Bürgermeister von Berkholz-Meyenburg und Passow hatten sich unmissverständlich geäußert, dass sie einen zügigen Wechsel wollen. Deshalb erklärt Polzehl: "Wenn die Bürger der Nachbargemeinden nach Schwedt wollen, soll es auf dem Weg dahin keinen unnötigen Zeitverzug mehr geben." Selbst, wenn es nur um einen Monat geht, den es länger gedauert hätte, wenn die Stadt auf die reguläre Sitzung im September gewartet hätte.

Formeller Hintergrund

Es gibt aber noch einen anderen Hintergrund des eiligen Beschlusses und der außerordentlichen Sitzung in Schwedt. Kurz bevor sich Amtsdirektor Detlef Krause Mitte Juli in den vierwöchigen Urlaub verabschiedete, unterrichtete er die Stadt Schwedt offiziell von den Beschlüssen der beiden Gemeinden und forderte den Schwedter Bürgermeister auf, ihm seine Legitimation für Verhandlungen zu übermitteln, damit er alle Beschlüsse zur formellen rechtlichen Prüfung an das Innenministerium schicken könne. In Verwaltungskreisen, die die formellen und formaljuristischen Anstrengungen des Amtes zur Verzögerung und Verhinderung der Schöneberger Eingemeindung miterlebt haben, gehen da alle Alarmsignale an.