Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach dem Aus für den Bürgergarten Oranienburg am Fischerweg wollen die Fraktionen von Linken und Grünen mit einem gemeinsamen Antrag das Projekt doch noch retten und langfristig sichern. Dazu soll die verschlossene Parzelle kurzfristig wieder geöffnet werden.

Der 2016 zunächst auf dem Hof des Eltern-Kind-Treffs gegründete und bald an den Fischerweg umgezogene Bürgergarten sollte in diesem Jahr mit der Volkssolidarität als Träger fortgeführt werden. Das Evangelische Bildungswerk hatte nach vier Jahren das mit Bundesmitteln geförderte Projekt, wie geplant, abgegeben. Doch zum Weiterbetrieb der 800 Quadratmeter großen Parzelle kam es nie.

Zunächst sollte wegen einer womöglich zum Jahresende anstehenden Kampfmittelsondierung auf der Fläche dort nicht mehr gegärtnert werden. Dann musste die Corona-Pandemie als Argument dafür herhalten, dass das Gartentor verschlossen blieb. Angeblich wurde der Code des Zahlenschlosses von der Stadtverwaltung geändert. Während Blumen sprießen und verwelken, überwintertes Gemüse ins Kraut schießt und Obst an den Bäumen verfault, ärgern sich viele der früheren Gemeinschaftsgärtner über den traurigen Zustand des Gartens und die genommene Möglichkeit zum gemeinsamen Arbeiten und Ernten. Der Bürgergarten Oranienburg, in dem es auch viele öffentliche Veranstaltungen und Projekte gegeben hatte, ist vermutlich der einzige Gemeinschaftsgarten in Deutschland, der wegen Corona schließen musste, statt einen Ansturm von Gärtnern zu erleben.

Die Stadtverwaltung, die den Fischerkiez langfristig neuplanen und teilweise bebauen will, versprach für die Zukunft ein Grundstück in Sachsenhausen. Doch vom ursprünglichen Plan, Menschen aus der Mittelstadt einen Garten zur Verfügung zu stellen. ist die Idee der Stadt weit entfernt.

Die Stadtverordnetenversammlung soll sich nun laut Antrag von Linken und Grünen "zum langfristigen Erhalt des Projektes Bürgergarten" bekennen. Der Bürgermeister wird aufgefordert, zusammen mit dem Trägereinen gemeinsam getragenen Standort in der Innenstadt zu suchen und zu sichern. Dazu soll ein langfristig geltender Vertrag abgeschlossen werden.

Für die Übergangszeit soll für den Bürgergarten am Fischerweg ein Zwischennutzungsvertrag abgeschlossen werden. "Der Vertrag ist so auszugestalten, dass die beabsichtige Kampfmittelsuche möglich ist und im Falle einer Neugestaltung des Fischerkiezes eine zeitnahe Beendigung des Nutzungsvertrages rechtzeitig vor Baubeginn möglich ist", heißt es im Antrag, der erstmals im Bildungsausschuss am 18. August diskutiert werden soll.