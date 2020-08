Elke Lang

Schöneiche Um Botschaften auf Regenschirmen anzubringen, waren am Montag auf dem Hof der Kulturgießerei 15 Kinder und Erwachsene mit Pinsel, Farbtöpfen und Sprühdosen am Werk. "Umbrella peace art" heißt dieses Projekt. Es wurde 2012 im Rahmen der Occupy-Bewegung von Ute Donner ins Leben gerufen.

Anlass waren damals zwei Selbstmorde aus sozialer Not heraus. Die Künstlerin erkannte: "Wir brauchen Rettungsschirme für Menschen." Diese sollen auf die Situation der Armen und Schwachen aufmerksam machen, um dann etwas für sie zu tun.

Dass dieses Projekt nun in der Kulturgießerei durchgeführt wird, in der die bemalten Schirme die Decke im großen Veranstaltungsraum schmücken werden, ist Jowanka Rahne zu verdanken, die sich stark ehrenamtlich in der Kulturgießerei engagiert und im Theater für Schöneiche mitspielt.

Die Teilnehmer konnten unter Anleitung von Kerstin Baudis, künstlerische Leiterin der Kulturgießerei, und Ute Donner ihrer Fantasie freien Lauf lassen oder nach vorgefertigten Schablonen arbeiten. Als Ergebnisse entstanden farbenfrohe Hingucker.