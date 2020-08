Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am Sonnabendnachmittag zum Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung im Zehdenicker Stadtgebiet geführt. Tausende Abnehmer saßen für Stunden auf dem Trockenen – und das an einem der heißesten Tage des Jahres. Anschließend kam nur noch eine dunkel-braune Brühe aus den Wasserhähnen. Viele Kunden reagierten verärgert, zumal unter der Havarienummer niemand zu erreichen war.

Auslöser der Misere war offenbar ein Defekt in einer Schaltvorrichtung eines Stromkunden der Stadtwerke, die zu einer Stromunterbrechung führte, was normalerweise nicht passieren dürfe, räumte Stadtwerke-Chef Uwe Mietrasch ein. Von der Stromunterbrechung betroffen war dann auch die Steuerungseinheit im Wasserwerk, die sich abschaltete, was ebenfalls nicht passieren dürfe. "Das führte dazu, dass die Anlage von sich aus keine Fehlermeldung absetzen konnte", erläuterte Mietrasch die Verkettung unglücklicher Umstände. Der dadurch mit Verzögerung alarmierte Bereitschaftsdienst musste die komplette Anlagen erst aufwendig wieder hochfahren und das an einem Tag mit einem Spitzenverbrauch an Trinkwasser aufgrund der sommerlichen Hitze. Als die Brunnen und die Pumpen schrittweise wieder ans Netz gingen, sorgte ein Wasser-Luft-Gemisch in den Leitungen dafür, dass sich Ablagerungen löste, die zu einer Braunfärbung des Wassers führte. Eine Gefahr für Leib und Leben habe aber nicht bestanden, die braune Färbung sei ungefährlich, betonte Mietrasch. Die Wasserversorgung war zwischen 14 und 17.30 Uhr unterbrochen. "Ich möchte mich bei unseren Kunden aufrichtig entschuldigen", sagte Mietrasch, der eine umfassende Aufklärung versprach, damit ein solcher Vorfall nicht noch einmal auftreten kann. Als verbesserungsbedürftig stufte Mietrasch die Unternehmenskommunikation ein. Es hätte schneller über die Havarie in den sozialen Medien informiert werden müssen, räumte der Geschäftsführer selbstkritisch ein.