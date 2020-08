Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Normalerweise hätten wir Anfang August 80 Prozent unserer Winterbuchungen, also der Reisebuchungen bis nächsten April, drin", sagt Sophia Siewert. Bisher seien es aber erst zehn Prozent des langjährigen Durchschnittes, erzählt die Tourismuskauffrau, die mit ihrer Schwester Sandra Ladewig das Reisebüro "hela-tours" in der Großen Straße leitet. Und ob die Reisen angetreten werden – erst dann zahlen die Veranstalter Provisionen an das Reisebüro –, bleibe ja angesichts der sich stetig verändernden Corona-Lage abzuwarten.

Kaum noch Umsatz

Seit Beginn des Lockdowns am 18. März habe ihr Reisebüro einen Umsatzrückgang "von nahezu 100 Prozent" gehabt, sagt Sophia Siewert. Die 9000-Euro-Soforthilfe, die sie im April bekam, sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Wochenlang hatten ihre Schwester und sie mit Rückabwicklungen von Reisen zu tun. "Das waren Elf- bis 13-Stunden-Tage."

Das aktuelle Geschäft laufe schleppend. "Von dem, was reinkommt, können wir nicht leben, das geht für Fixkosten drauf", sagt sie. "Im Juni und Juli haben wir einige kurzfristig gebuchte Reisen verkauft, mal ein verlängertes Wochenende, mal eine Woche in Deutschland. Dabei hatten wir große Probleme, überhaupt Hotels und andere Unterkünfte zu finden, weil sie ausgebucht waren oder die Reise selbst verkaufen wollten, um sich die Provision zu sparen." Und größere Reisen hätten schon kurze Zeit später wieder storniert werden müssen, weil Flüge, so wie sie gebucht waren, nicht mehr stattfanden. "Es wird das Jahr der Kurzfristreisen", prophezeit Sophia Siewert. "Und das wird sich noch weit bis ins nächste Jahr ziehen."

Sophia Siewert war zuletzt viel auf der Straße, um mit Kollegen aus der Reisebranche bei Demonstrationen auf ihre Situation hinzuweisen. "Vielleicht hat das zusammen mit dem Druck von Reisebüroverbänden geholfen", mutmaßt sie. Denn mit der Überbrückungshilfe seien ja von der Politik einige Zugeständnisse gemacht worden. Die Hilfe hat sie über ihren Steuerberater bereits bei der Investitionsbank des Landes beantragt. "Damit würden 80 Prozent der Fixkosten für die Monate Juni bis August übernommen und anteilig ausgefallene Provisionen für abgesagte Reisen mit Abreisedaten ab 18. März."

Auch wenn diese Hilfe weiter ausgedehnt würde, ein Entschluss stehe jetzt schon fest. "Wir werden zwischen Oktober und Dezember das Büro in der Großen Straße nach mehr als 15 Jahren aufgeben und für zunächst drei bis vier Monate auf einen mobilen Betrieb umstellen. Die Kunden kommen dann zu uns nach Hause oder wir zu ihnen", sagt Sophia Siewert, die ihrem Vermieter dankt, dass er sie aus einem längerfristigen Vertrag lässt. Den Neuanfang sieht sie als Chance. "Wir sind bei den Öffnungszeiten flexibler. Der Kunde bestimmt, wann wir erreichbar sein sollen." Auch Videogespräche kann sie sich gut vorstellen. Erste Reiseberatungen seien bereits auf diese Weise erfolgt.

Ihr Büro aufzugeben, kommt für Nora Schulz und Heike Galle vom Reisebüro JN Touristik am Strausberger Flugplatz nicht in Frage, trotz 90 Prozent Umsatzminus. "Wir haben die Soforthilfe bekommen und werden auch die Überbrückungshilfe beantragen. Derzeit leben wir von unseren Rücklagen", sagt Heike Galle. Nach Aufhebung des Lockdowns hätten beide große Hoffnung gehabt, dass das Geschäft wieder durchstarte. "Leider passiert nicht viel", sagt sie. "Seitdem die Reisewarnungen aufgehoben wurden, haben wir viele verunsicherte Kunden. Man hört ja in der Öffentlichkeit leider auch nicht viel Positives aus den Urlaubsgebieten." Größtes Problem für sie sei, dass die Leute nicht fliegen wollten. "Wenn diese Reisen abgesagt werden, geht das Geschäft an uns vorbei. Für Deutschland, denken viele, brauchen sie kein Reisebüro", sagt Heike Galle.

Optimismus bleibt

Einen Satz, den sie immer wieder hört: "Halten Sie durch, wir kommen wieder, wenn alles vorbei ist." Das helfe aber nicht. "Wir freuen uns über jeden Kunden, der gelassen bleibt." Diejenigen, die ihre Flugreisen angetreten hätten, seien begeistert gewesen von freundlichem Hotelpersonal und leeren Stränden. Beide Frauen denken weiter positiv. "Wir glauben, dass wir die Krise überstehen. Die Deutschen sind doch ein reiselustiges Volk", sagt Heike Galle. Wer in ihrem Büro vorbeikommen will, sollte vorher unter Tel. 03341 4906777 anrufen.