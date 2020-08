Da freut sich der Gemüsebauer: Weil es in diesem Jahr etwas mehr als in den vergangenen beiden Jahren geregnet hat, hatten die Pflanzen weniger Stress. Die ersten Kürbisse sehen schon gut aus. Georg Rixmann startet in Linum derzeit mit der Ernte. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Linum (MOZ) Auf dem Hof von Georg Rixmann in Linum wird es in diesem Jahr bunt. Rund 150 Kürbissorten und verschiedene Arten von Gurken bringen eigentlich schon genug Farbe ins Spiel. Doch jetzt kommen auch noch 38 Sorten Tomaten hinzu. Für einige Früchte beginnt demnächst die Ernte. Und die dürfte ob der Witterung gar nicht schlecht werden. "Wir mussten bisher nicht so viel gießen wie im vergangenen Jahr, und die Pflanzen haben weniger Stress mit der Trockenheit", erklärt Rixmann. Die ersten Kürbisse, Zucchinis und Gurken liegen bereits auf seinem Hof. Die Tomaten werden auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

156 Tomaten-Sorten getestet

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Linumer das zumeist rote Gemüse angebaut – seinerzeit sogar 156 Sorten aus aller Welt. "Aber nur vier bis fünf Pflanzen pro Sorte", so der Landwirt. Gemeinsam mit Freunden, darunter auch Köche, wurde quasi in einer Art Tomaten-Casting ermittelt, welche Sorten in diesem Jahr angebaut werden sollten. "Es gab ganz verschiedene Kriterien – Größe, Farbe, wie fest sind die Frucht und die Schale, wie ist die Säure, ist die Tomate saftig oder vielleicht mehlig", erklärt Rixmann das Prozedere, das auch richtig mit vorgefertigten Listen abgearbeitet wurde. Jeder Teilnehmer hatte zudem ein Stück von ein und derselben Frucht probiert, damit jeder weiß, worüber gesprochen wird und Geschmacksunterschiede ausgeschlossen werden können. "Das war sehr spannend. Es gibt Tomaten, die haben in zitroniges Aroma, andere schmecken sogar etwas nach Schokolade", so Rixmann. Natürlich hat er bei dem Casting auch darauf geachtet, dass die Pflanzen einen möglichst guten Ertrag haben und die Früchte leicht zu ernten sind. Wildtomaten seien zwar lecker, aber letztlich für den Handel zu teuer. "Die Wildtomaten sind nur so groß wie Johannisbeeren und daher schwer zu pflücken. Wenn davon jemand ein Kilogramm haben wollen würde, müsste man ewig pflücken, und das wäre für den Kunden dann nicht mehr bezahlbar", erklärt er, warum er auf dieses Experiment, das sich eher für Fensterbrett oder Balkon eigne, verzichtet hat. Bei den Tomaten gibt es offenbar noch viel zu entdecken. Weltweit existieren zirka 3 800 unterschiedliche Sorten. Dabei ist Rixmann auch auf eine Sorte gestoßen, auf die wohl die Italiener schwören, denn deren Früchte halten sogar bis Weihnachten. "Dabei wird nicht die einzelne Tomate gepflückt, sondern der ganze Strauch", sagt der Linumer. Der Strauch kann dann kopfüber aufgehängt werden. So würden die Früchte, die nicht verletzt sind, über viele Wochen noch frisch und verzehrbar bleiben.

Blüten der Wildartischocken

Aber nicht nur ein Hauch von Italien zieht auf Rixmanns Hof ein. Eine braune russische Gurke, die der Supermarkt-Kunde aufgrund der Optik wahrscheinlich als überreif einschätzen und liegen lassen würde, sei eine wunderbare Schmorgurke. Suyo Long ist hingegen eine Gurke, die keine Bitterstoffe enthält und damit leicht verträglich ist – für jeden, der bei Gemüse etwas empfindlicher ist. Dazu gibt es auch noch Curry-Kraut und Cola-Strauch, die schon vom Geruch her ihrem Namen alle Ehre machen. Und dann stehen da noch die knallig-lila-farbenen Blüten der Kardone – eine Wildartischocken-Art, die aus dem Mittelmeerraum stammt, deren Ernte aber schon abgeschlossen ist. "Ihre Blüten sind aber sehr dekorativ", findet Rixmann, der sich jedoch anscheinend noch mehr darüber freut, dass sich die Insekten darin gerne am Nektar laben.

Kein Bio-Label

Die Vielfalt an zum Teil ungewöhnlichen Früchten hat aber auch einen kleinen Nachteil: Die Linumer arbeiten zwar nach Bio-Richtlinien, dürfen die Früchte aber nicht unter diesem Label vermarkten. Denn je außergewöhnlicher und unbekannter die Pflanze oder Sorte ist, umso geringer ist die Chance, dass auch deren Saatgut biozertifiziert ist. "Und ohne das geht es leider nicht", so Rixmann.