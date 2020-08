Christian Heinig

Bernau (MOZ) Wer im Barnim den Bus nehmen will, kann sich bequem im Internet nach Fahrzeiten erkundigen: zum Beispiel über die Webseite des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg (VBB). Doch Vorsicht ist geboten, was die Preisauskünfte angeht.

Denn es gibt in Bernau Busverbindungen, für die angeblich ein Ticket für den Tarifbereich Berlin BC für 3,30 Euro fällig wird. Das Merkwürdige: Es geht auf der Strecke nur durch den Barnim, also Brandenburg.

"Das passt nicht zusammen", sagt der Ahrensfelder Klaus Hilpert, der sich seit Jahren intensiv mit dem Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis beschäftigt. Schon häufiger ist er auf kleinere Ungereimtheiten gestoßen, so wie auch diesmal.

Einen Euro zu viel

Konkret betroffen von der fehlerhaften Preisauskunft ist etwa die Linie 895 der Barnimer Busgesellschaft (BBG), die am S-Bahnhof Bernau startet und nach Blumberg führt. Gibt man als Zielort die Werneuchener Station "Seefeld (Mark), Dorf" ein und wirft einen genaueren Blick auf die angebotenen Verbindungen, dann zeigt sich: Beim Bus, der täglich um 13.20 Uhr verkehrt, taucht beim Fahrpreis ein BC-Ticket für 3,30 Euro auf. Dabei fährt der Bus laut Streckenplan nicht durch Berlin. Und ab der Stadtgrenze gilt grundsätzlich der Wabentarif des VBB. Demnach müsste das Ticket 2,30 Euro kosten.

Ähnliches ist, was die Preisauskunft angeht, bei der Linie 898 zu beobachten. Will man damit von Bernau aus zur Station "Blumberg, Schule", und zwar mit dem Bus um 7.31 Uhr, dann muss laut Fahrplanauskunft ebenfalls ein BC-Ticket gelöst werden. Beispiel Nummer drei: die Buslinie 901, die jeden Morgen ab Neu-Lindenberg (Gemeinde Ahrensfelde) unterwegs ist. Gibt man hier beim Fahrziel "Blumberg, Hort" ein, wird bei Fahrpreis ebenfalls ein BC-Ticket angezeigt.

Beim VBB war das Problem bislang offenbar nicht bekannt. "Das ist ein technischer Fehler", räumt VBB-Sprecher Joachim Radünz auf Nachfrage an. "Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Verbindungen gebrochene Fahrten sind und über Berlin B laufen und deshalb der BC- Fahrausweis auch richtig ist", so Radünz. Für die drei Direktverbindungen – entweder mit der Linie 898 oder der Linie 895 – werde aber tatsächlich auch der BC- Fahrschein in der Fahrinfo angezeigt, obwohl hier die Tarifstufe L2 oder L3 gelten müsste.

Der VBB hat eine Vermutung

"Warum dies in der Fahrplanauskunft so angezeigt wird, wird gerade geklärt und auch so schnell wie möglich behoben", betont Sprecher Radünz. Eine Vermutung beim VBB ist, dass der Ort Klarahöh, der zur Gemeinde Ahrensfelde zählt, laut Karte zwischen Berlin und Brandenburg "zerschnitten" werde. Möglicherweise kann er vom System deshalb nicht eindeutig zugeordnet werden. Wer im Bus ein Ticket löst, muss sich aber keine Sorgen machen: Hier wird der Preis korrekt erfasst, heißt es.

Ein echter Stolperstein lauert dagegen auf der Linie 893, die am S-Bahnhof Zepernick startet und nach Hohenschönhausen führt. Denn die Linie durchquert neben dem C-Bereich an einigen Stellen auch den Tarifbereich B, zum Beispiel in Buch, führt dann aber wieder nach C zurück (Neu-Lindenberg). Trotzdem gilt: Auch wenn ein Tarifbereich nur durchquert wird, muss er im Fahrausweis enthalten sein. Die BBG spricht selbst von einer "Tariffalle" und weist extra daraufhin.