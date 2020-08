Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Seit April sind 1754 Anzeigen von Kurzarbeit für etwa 15 500 Beschäftigte eingegangen. Das ist fast ein Drittel der Arbeitnehmer im Landkreis Oder-Spree. "Es war klar, das Thema Kurzarbeit wird massiv", sagt Torsten Hesse, Bereichsleiter für die Agenturen für Arbeit im Landkreis Oder-Spree, im Rückblick auf die vergangenen Monate. In Spitzenzeiten sei das für Kurzarbeit zuständige Personal verzehn- bis verzwanzigfacht worden. "Die Sicherstellung der Leistung hatte für uns Priorität", berichtet er.

Den Höhepunkt erreichten die Anzeigen im April und Mai. Dann gingen die Meldungen wieder runter, im Juni waren es noch 32, im Juli nur noch 13. "In normalen Zeiten sind es monatlich drei bis vier in unserem Agenturbereich", erklärt Hesse. Um die Flut an Eingängen zu bearbeiten haben Hesse und seine Mitarbeiter ihr Arbeitspensum erhöht. "Der alte Mindeststandard für die Bearbeitungszeit der Anträge lag bei 15 Tagen", sagt Hesse. Jetzt seien es fünf Tage.

Die Agentur wird digitaler

Mit Beginn der Corona-Einschränkungen Mitte März hat sich das Aufgabenfeld für die knapp 50 Mitarbeiter in der Agentur für Arbeit in Fürstenwalde deutlich gewandelt. Die Dienstelle wurden geschlossen, um erreichbar zu bleiben, wurde eine zusätzliche regionale Telefonnummer geschaltet. Und seit vergangenen Mittwoch kann die persönliche Arbeitslosmeldung durch ein Online-Identifikationsverfahren ersetzt werden. Die Krise hat auch bei der Arbeitsagentur den Sprung ins Digitale beschleunigt. "Es wurde schnell klar, dass wir das Verfahren nicht erst 2022 brauchen, sondern in drei Monaten", sagt Hesse.

Zu Bewältigen war laut dem Bereichsleiter auch der massive Zuwachs an Arbeitslosmeldungen in den vergangenen Monaten. Im Juli meldeten sich mit 536 Menschen 47,8 Prozent mehr arbeitslos als im Vorjahresmonat. Doch auch diese Zahl geht zurück. "In der Spitze im Mai waren es 64 Prozent mehr", sagt Hesse. Viele Menschen seien in dieser Zeit freigesetzt worden. Besonders betroffen habe es Dienstleister, die ihre Geschäfte schließen mussten, aber auch das Speditions- und Transportgewerbe. Zwar gebe es einen saisonalen Faktor, der im Juli greife, den habe es aber auch im vergangenen Jahr gegeben. "Der Zuwachs wird sich nicht in zwei, drei Monaten abgebaut haben", glaubt Hesse.

Unsicherheit bei Arbeitnehmern

Viele Beschäftigte wüssten nicht, ob ihre Firma die Krise überlebt, berichtet er. Auch mit dem Mittel der Kurzarbeit blieben bei den Unternehmen hohe Fixkosten. Wie viele Betriebe inzwischen geschlossen hätten, sei schwer abzuschätzen, denn nicht alle würden ein Insolvenzverfahren beginnen. "Manche Firmen machen einfach zu", sagt Hesse. Doch er hofft, dass dort, wo etwas kaputtgeht, auch etwas Neues wächst. Der Bedarf nach Produkten und Dienstleistung sei weiterhin da.

Auch wenn die Arbeitslosenquote im Juli auf sieben Prozent geklettert ist, zeigt sich Torsten Hesse verhalten optimistisch. "Die Arbeitsmarktindikatoren deuten mittelfristig auf eine eher positive Entwicklung hin", sagt Hesse. Doch Corona bleibe die große Unbekannte.