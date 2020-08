MOZ

Bad Freienwalde/Altreetz (MOZ) Bad Freienwalde/Altreetz. Im Oderbruchzoo läuft derzeit die Umbau- und Modernisierungsphase. Der Zoo habe wieder geöffnet, sagte Martin Jeutner, Pressesprecher der Stephanus-Stiftung, auf Anfrage. Viele exotische Tiere wie Kängurus seien in anderen Zoos untergekommen. Die Einrichtung befinde sich in einem Netzwerk zoologischer Gärten, die sich austauschen. Der Oderbruchzoo wird künftig in großzügigeren Gehegen eher einheimische Haustiere halten. Kinder sollen ganz nah an sie herankommen, sie anfassen und streicheln können.