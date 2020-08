Windpark-Pläneim Gemeindegebiet

In der Gemeinde Vierlinden sind zwei Windeignungsgebiete ausgewiesen worden – das WEG 30 "Seelow-Vierlinden" und das WEG 39 "Friedersdorf-West". Das 39er-Areal betrifft Dolgelin, Friedersdorf und Diedersdorf und strahlt bis in die Nachbargemeinde Lindendorf hinein – dort sollen 15 Mühlen entstehen. Das Gebiet 30 betrifft Görlsdorf, Worin und Seelow, grenzt an den bestehenden Windpark an und soll zehn neue Windräder beinhalten. Schon 2016 hatte Vierlinden beschlossen, auf Gemeindekosten auf beide Gebiete B-Pläne zu legen, um auf das baurechtliche Geschehen Einfluss nehmen zu können. ⇥co