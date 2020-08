Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Reich an Seen ist die Uckermark. Sie befinden sich im Privatbesitz, manche sind seit Jahrhunderten Kircheneigentum. Auch Städte und Dörfer nutzen schon seit ihrer Gründung in der Nähe befindliche Gewässer. Es gibt Fischer, denen Seen gehören, mitunter auch Vereine oder Naturschutzstiftungen. Der Staat zieht sich aus diesem Eigentum zurück, hat in den vergangenen Jahrzehnten über Treuhand und Nachfolgeeinrichtungen immer wieder Seen privatisiert oder kostenlos vergeben. Und deshalb ist nun – ganz neu – der Landkreis überraschenderweise auch Seen-eigentümer. Es handelt sich um drei Stück: den Koppelsee bei Bietikow, den Kleinen Kuhsee bei Gramzow und den Großen Glambecker See bei Gramzow. Alle im Amt Gramzow gelegen.

Sinneswandel

Eigentlich gab es im Kreis schon vor Jahren die Festlegung, grundsätzlich keine Seen selbst zu übernehmen. Tenor: Sie gehören zuallererst in die betreffenden Gemeinden und Städte. Doch ist da jetzt ein Sinneswandel eingetreten. Denn wenn eine Gemeinde tatsächlich einen vom Land oder vom Bund angebotenen See nicht möchte, besteht die in der Vergangenheit viel diskutierte Gefahr einer Privatisierung. Das hat schon zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, betrachtet doch die Öffentlichkeit die freie und uneingeschränkte Nutzung von Gewässern als selbstverständlich. Das kollidiert dann mit privaten Interessen.

Um das zu verhindern, hat der Kreis seine Meinung verändert. "Will eine Gemeinde einen zu übertragenden See nicht haben, so sind wir generell bereit, ihn zu übernehmen", sagt Karsten Stornowski, Beigeordneter der Landrätin. Damit bliebe er der Öffentlichkeit so erhalten, wie das auch bei der Gemeinde der Fall wäre.

Bisher ist das jedoch die Ausnahme, weil die meisten Gemeinden die ihnen kostenlos angebotenen Seen und sogar zu kaufende Gewässer recht gern genommen haben. "Grundsätzlich sind wir schon daran interessiert", sagt Reiner Schulz, Amtsdirektor im Amt Gramzow. "Aber man muss jeden See für sich betrachten." Sei er beispielsweise für die Gemeinde gar nicht nutzbar, schwindet das Interesse. "Denn mit der Eigentumsübernahme sind ja auch Verpflichtungen verbunden." Neben der Zugänglichkeit müssten Angelgelegenheiten, Risiken, Umweltbetrachtungen und andere Dinge berücksichtigt werden.

"Manche Gemeinden sehen dann nur laufende Kosten", bestätigt Karsten Stornowski. Doch er bleibt dabei: "Gewässer gehören in die öffentliche Hand. Und wenn eine Gemeinde nein sagt, springt der Kreis ein."

Gerade die Angler wird das freuen. Denn sie sind zuerst die Leidtragenden, wenn bei einer möglichen Privatisierung ein See nicht mehr als DAV-Gewässer ausgewiesen wird, sondern dann die Angelkarten separat zu kaufen sind. Nach Angaben der Kreisverwaltung soll es noch vereinzelt Seen geben, die perspektivisch aus dem Staatsvermögen zu vergeben sind. Die größten Pakete seien jedoch übertragen oder verkauft.

Bewirtschaftung über Vereine

Was aber macht jetzt der Kreis mit seinem neuen Eigentum? Einer der drei Seen im Amtsbereich Gramzow ist recht klein, verschilft und für eine öffentliche Nutzung kaum zu gebrauchen. "Den werden wir einfach bewahren", so der Dezernent. Der Kuhsee hat immerhin schon eine Fläche von 1,7 Hektar. Beim Großen Glambecker See ist das schon interessanter, denn der hat eine deutlich größere Ausdehnung mit 13,4 Hektar. Stornowski geht davon aus, dass die nun kreiseigenen Gewässer auch von ansässigen Vereinen bewirtschaftet werden könnten.