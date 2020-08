Jacqueline Westermann

Berlin (MOZ) Ich kann das nur empfehlen", sagt Kurt Schober, während er beobachtet, wie Matthias Schneider Schobers Auto in das gelbe Prüf- und Servicemobil lenkt. Schober nutzt das Angebot des ADAC Berlin-Brandenburg, der regelmäßig Pkw-Sicherheitschecks in Berlin und Brandenburg anbietet, mindestens einmal pro Jahr. So wie an diesem Tag unweit des Ostbahnhofs. Schober wohnt um die Ecke, "da war heute eine günstige Gelegenheit." Von Februar bis Dezember bietet der Regionalclub des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs eine Überprüfung diverser technischer Gegebenheiten an Pkws in den mobilen Prüfständen an.

Kostenlose Checks

Für Mitglieder des Automobilclubs ist das Testen der Bremsen, Stoßdämpfer und eine Spurschnellvermessung kostenlos, für Nicht-Mitglieder lediglich die Prüfung der Bremsen und weitere Serviceleistungen können kostenpflichtig überprüft werden – wie der Funktionstest der Klimaanlage. Kurt Schober ist Mitglied und lässt das Grundprogramm testen. Schneider, der Kfz-Mechatroniker ist, führt deswegen zunächst den Stoßdämpfer-Test durch. Das Servicemobil, das einem großen Anhänger ähnelt, vibriert. Sonst sei so ein Test in Werkstätten immer nur optisch möglich, erklärt Schneiders Kollege Marc Viola, ein Kfz-Meister. In den vergangenen Tagen hätten sie um die 100 Autos auf diversen Parkplätzen in Berlin getestet. Das Programm werde gut angenommen. "Fast alle Autofahrer sind mittlerweile Mitglied", meint Schneider. 99 Prozent ihrer Kundschaft seien Mitglieder, die das kostenlose Prüfangebot in Anspruch nehmen.

In der Regel bedarf es keiner Voranmeldung, die Standorte des Prüf- und Servicemobils variieren alle paar Tage und der Andrang verteile sich gut über den jeweiligen Tag. "Es gibt zwei feste Programme, einmal das Sommer- und dann das Winterprogramm", erklärt Viola. Von Oktober bis März liegt der kostenfreie Fokus auf Beleuchtung, Frostschutz und Batterietest. Ein immer wiederkehrendes Problem sei das Thema Reifen. "Durchschnittlich oft stellen wir fest, dass viele Probleme mit diesen haben", sagt Viola. Er sieht die heißen Sommer als Ursache und den Umstand, dass immer mehr Menschen mit Ganzjahresreifen unterwegs sind.

Neben dem Fahrzeugcheck steht auch ein Mitarbeiter zur Verfügung, der zum ADAC informiert. An diesem Tag steht Wolfgang Bürger etwas abseits. Schon seit zehn Jahren arbeite er für den Club, sei zuständig für Beratung und Information. "Meine Intention ist es, meinen Lebensabend sinnvoll zu gestalten", berichtet der Pensionär. Die Aufgabe gebe ihm Struktur für den Alltag, er könne mit Menschen interagieren. Für ihn sei das Testangebot nicht kommerziell: "Die Kfz-Meister können die Wahrheit sagen, die müssen nichts verkaufen", sagt Bürger. Wenn Schwerwiegendes gefunden werde, wird ein Besuch in der Werkstatt immer empfohlen. "Wir sind daran interessiert, präventiv zu arbeiten." Es ginge schließlich um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Info: Aktuelle Termine und Standorte gibt es online unter www.adac.de/bbr-pruefmobil.