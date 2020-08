MOZ

Wandlitz (MOZ) Der Brandenburger Wünschewagen hat eine Privatspende in Höhe von 4500 Euro erhalten. Thomas Herrmann aus Wandlitz wollte das Projekt des ASB Brandenburg bereits seit Langem unterstützen.

"Das Thema ‚Wünschewagen‘ und die dahinterstehende Philosophie verfolge ich schon eine geraume Zeit. Ich finde es absolut toll, Menschen in einer generell schlimmen Situation zu helfen und das vor allen Dingen kostenlos! Dem möchte ich mich anschließen", äußerte sich der Spender. Im Rahmen eines Zusammentreffens empfing der Wandlitzer die Pressereferentin des Landesverbandes Cindy Schönknecht und ihre Kollegin Fanni Brinkmann in seinem Garten und erzählte, wie es zur Spende kam: "Eigentlich war ich schon mehrmals auf den Wünschewagen gestoßen und dachte jedes Mal: Wow, was für ein großartiges Projekt, das musst du unterstützen! Irgendwie hatte ich es dann aus zeitlichen Gründen doch aufgeschoben – bis jetzt."

Warum ihm der Wünschewagen so eine Herzensangelegenheit sei, fragte Cindy Schönknech. "Nun, wirklich jeder Mensch kann in diese Situation kommen, schwer krank zu werden. Und dann hat man diesen einen großen Wunsch, aber keine Möglichkeiten, diesen wahr werden zu lassen. Wie schön ist der Gedanke, dass der Wünschewagen den Fahrgästen und deren Angehörigen noch einmal so besondere Erlebnisse beschert."

Mäuse gegen Mäuse

Die Spende soll sogar nur der Anfang sein, so Herrmann: Er könne sich einen regelmäßigen, jährlichen Spendenbeitrag seines Arbeitgebers Concordia Versicherungen zugunsten des Brandenburger Wünschewagens vorstellen. Cindy Schönknecht berichtete, was von den Spenden finanziert werden muss und dass sich die jährlichen Kosten des Brandenburger Wünschewagens auf rund 150 000 Euro summieren. Zum Schluss erhielt Thomas Herrmann noch eine blaue Wünschewagen-Spendenmaus, getreu dem Motto "Mäuse gegen Mäuse".