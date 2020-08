Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Die Saisonziele der Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und Hertha BSC könnten für die kommende Spielzeit wohl unterschiedlicher nicht sein. Für die Eisernen geht es darum, ein erneutes Wunder zu schaffen und die Klasse zu halten. Für die Hertha kann es mit den Millionen von Lars Windhorst im Gepäck nur ein Ziel geben: mindestens die Europa League. Doch so unterschiedlich die Vorhaben sind, auf dem Transfermarkt haben beide Teams die gleiche Baustelle. Die Suche nach einem neuen Torwart läuft nur schleppend, aber beide Clubs werden mit ähnlichen Spielern in Verbindung gebracht.

Union Berlins Geschäftsführer Sport, Oliver Ruhnert, kündigte bereits an, dass sich der Kader der Köpenicker noch weiter verändern wird, denn noch immer läuft die Suche nach einem Nachfolger für Rafal Gikiewicz. Im Trainingslager in Bad Saarow stand mit Jakob Busk nur ein Torhüter auf dem Platz, der bereits letzte Saison im Kader war. Die Nachfolge von Gikiewicz wird ihm eher nicht zugetraut. Moritz Nicolas (22) ist von Gladbach ausgeliehen, kuriert derzeit einen Innenbandanriss aus, will aber ebenso weg wie Lennart Moser (20), der an Pfeifferschem Drüsenfieber leidet. So trainieren weiterhin Gasttorwart Alexander Brunst und A-Junior Nikolai Kemlein mit dem Team. Nachwuchstorwart Leo Oppermann ging zum Hamburger SV II.

Smarsch geht zu St. Pauli

Auch Hertha ließ mit Dennis Smarsch einen Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs ziehen. Der 21-Jährige wechselt zum FC St. Pauli, doch die Berliner sicherten sich eine Rückkaufoption. "Wir freuen uns über diese tolle Möglichkeit für Dennis, sich bei einem etablierten Verein in der 2. Bundesliga weiterentwickeln zu können. Diesen Prozess werden wir ganz genau beobachten", sagte Manager Michael Preetz. Aktuell hat Nummer 1 Rune Jarstein mit Nils Körber nur einen echten Konkurrenten, der nach seiner Leih-Rückkehr aus Osnabrück aber noch kein Herausforderer für den Norweger ist. Denn Labbadia will, dass der Backup bei einer erneuten Schwächphase Jarsteins bereit stünde: "Wir suchen keine Nummer 2."

Prominente Namen werden mit beiden Teams in Verbindung gebracht. Doch Hertha musste zunächst die Absage von Wunschlösung Gregor Kobel verkraften, der lieber beim VfB Stuttgart blieb. Ebenso hinfällig ist die Personalie Kevin Trapp. "Ich habe nicht die Absicht zu wechseln", sagte er. Zudem erklärte sein Trainer Adi Hütter: "Zu Hertha BSC geht er jedenfalls nicht." Einzig verbliebener Kandidat ist noch Leipzigs Yvon Mvogo, doch dieser darf seine Zukunft erst nach dem Champions-League-Turnier klären.

Bei Union Berlin geistert nach seiner Ausbotung in Hannover weiterhin der Name Ron-Robert Zieler herum. Aber auch Julian Pollersbeck, U-21-Europameister von 2017 und aktuell beim Hamburger SV unter Vertrag, soll eine Option sein. Beide müssten bei einem Wechsel nach Köpenick beim Gehalt wohl erhebliche Abstriche machen. Geschäftsführer Ruhnert hat zudem schon im Juni das Problem beschrieben: "Der Torwartmarkt ist immer besonders kompliziert."