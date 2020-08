Hroswitha Mau, ebenfalls Künstlerin, mit zwei Bildern ihres Mannes aus dem umfangreichen Projekt "Free Walking in Brandenburg" in der Kunstscheune Giesensdorf. Das Paar ist seit 1980 zusammen und lebt seit 1996 im Dorf. © Foto: Monika Rassek

"Marilyn Blue/Die (Ohn-)Macht der Medien": Zusammengesetzt aus Zeichen in Fotografien der Monroe, aus längst vergangenem Leben, so wie Fotografien nur Vergangenes dokumentieren. Blau war die Farbe des Todes bei den Minoern, der ersten europäischen Zivilisation auf Kreta. © Foto: Monika Rassek

Der zeitgenössische Konzept-Künstler Jürgen Mau lebt seit 1996 in Giesensdorf. Sein Garten mutet für Brandenburger Verhältnisse seltsam an. Inspirierend ist er aber durchaus. © Foto: Monika Rassek

Monika Rassek

Giesensdorf (MOZ) Ungewöhnlich, extravagant oder einfach anders als andere Gärten, sieht der von Jürgen Mau in Giesensdorf aus. Weihnachtsbaumkugeln liegen herum. "Ich hebe alles auf", sagt er. Er sammelt Zitate, Eindrücke, Gegenstände und Fotos, die er wahlweise mit seiner Pentax oder Leica macht, ganz altmodisch, am liebsten auf 100er Film, der inzwischen schwer zu bekommen ist. Dennoch die Basis für seine zeitgenössische Foto-Konzept-Kunst, mit der er in zwischen 2013 bis 2020 "Free Walking (freies Gehen) in Brandenburg" geschaffen hat, ein Panorama des Landes, erweitert durch Zeichnungen, Malereien, Collagen und Objekte. Egal ob Negativ, Dia oder Polaroid. Nur eins ist wichtig, analog müssen seine Bilder sein. "Das Leben findet doch auch analog statt", sagt er.

Führung über den gemähten Pfad

Die Wiese, die die zentrale Kunsthalle – ehemals Wirtschaftsgebäude eines Rittergutes – umgibt, führt Besucher auf einem gemähten Pfad durch eine kleine Ausstellung: gerahmte Fotos stehen, arrangiert mit Kacheln, Leitern und Ästen, herum, aufgetürmte Paletten mit alten Schuhen wirken selbst einladend auf die hauseigene Katze, die sich dort für kurze Zeit einen Aussichtspunkt sichert.

Unweigerlich drängt sich dem Betrachter die Frage schlechthin auf: Was will uns der Künstler damit sagen? Wer sich das fragt, ist schon mitten drin, in seiner Kunst(-Welt). Setzt sich mit dem, was er sieht, auseinander, egal ob es gefällt oder nicht. Damit eröffnet der 1938 in Hamburg geborene zeitgenössische Künstler dem Betrachter eine neue Welt, bietet ihm die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem Werk, aber auch mit sich selbst.

In Oder-Spree und auch in Brandenburg wirkt Jürgen Mau auf den ersten Blick wie ein Exot im ländlichen Raum: Basecap, weißes Hemd, hellbeige Hose, Sonnenbrille, Slipper ohne Strümpfe. Ein Spinner? Keineswegs. Die Äußerlichkeiten trügen. Studium der Psychologie, der Wirtschaftswissenschaften (mit Staatsexamen) und der Gestaltung/Grafikdesign – seit 1970 als freier Künstler tätig, mit Nebenjobs.

1975 begann Mau auszustellen und erweckte das Interesse großer Galeristen im Inland, wie Max Hetzlar in Stuttgart oder Carsta Zellermayer in Berlin, sowie im Ausland "Da Costa" Amsterdam. Wegweisend war die "Erweiterte Fotografie" im Rahmen der 5. Wiener Internationale Foto-Bienale. Mit dem "Alphabet der Mehrdeutigkeit" – erweiterte Fotografie, ausgerichtet an Begriffen als Orientierungshilfe – erlangte er viel Aufmerksamkeit. Unter dem Titel "Alles mit Allem" gestaltet er ein inspiriertes Bild von der Welt und erfasst den Zeitgeist.

Interessierte sind eingeladen, sich in der Kunsthalle auf einer Ausstellungs- und Depotfläche von 1200 Quadratmetern nach Anmeldung ein eigenes Bild zu machen.

Kunsthalle, 15848 Tauche OT Giesensdorf, Am Schlosspark 2, Tel. 033675 5789, Mobil 0171 4103657, www.mau-alphabet.de