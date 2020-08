Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Eigentlich wäre Tobias Puhlmann im Sommer zusammen mit anderen Kindern an die Ostsee gefahren und hätte dort einen Teil seiner Ferienzeit verbracht. Durch Corona wurde die Reise aber abgesagt. Nun darf der Sechstklässler dafür im Naturschutzcamp Neuenhagen unter Anleitung an einem Stück Holz sägen. Einen Traumfänger und Indianerschmuck hat er schon. Jetzt baut er sich ein noch Schiffchen.

Eine Woche lang konnte der Elfjährige aus Lichtenrade bis 31. Juli zusammen mit anderen 15 Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren täglich zwischen 10 und 14 Uhr die Natur erkunden. Nebenbei gibt es Wollschweine, einen Pfau, Katzen, Enten, Hühner und viele andere Tiere zu bestaunen.

In dieser Woche hat der Verein Ferienspaß für eine Firma aus Ostkreuz organisiert. "Gerade jetzt sind ja viele Hortaktivitäten wie Fahrten ins Ferienlager ausgefallen. Durch das Angebot der Betriebe sind die Kinder wieder versorgt", sagt der Vereinsvorsitzende René Trocha. In der Größe und Art sei es das erste betreute Feriencamp für Schüler, das in diesem Jahr stattfindet. Sonst bietet das Naturschutzcamp Schulklassen, Familien oder für Geburtstage Aktionen an.

Tobias Eltern arbeiten, wie die aller anderen Kinder, bei der Deutschen Rentenversicherung, sagt Trocha. "Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, hatten schon im Oktober 2019 Anfragen von Eltern für Ferienplätze bekommen. Viele wurde coronabedingt abgesagt – wir haben das dann gern übernommen."

Zum gegenseitigen Kennenlernen gibt es ein Namensspiel. Die Bewegungsspiele machen besonders Spaß, sagt Tobias. Ein Stück selbst gemachte Seife steht schon als Geschenk auf dem heimischen Wohnzimmertisch. "Ich komme jeden Tag gerne hierher, weil ich so viele Sachen machen kann." Sonst sitzt Tobias viel am Computer, berichtet er. Sein größtes Hobby sei seit fünf Jahren das Berliner Nahverkehrsnetz. Er kenne fast alle Linienführungen für U- und S-Bahnen sowie Busse auswendig.

Herstellen von Naturkosmetik

Neben Schnitzen können die Kinder Basteln, Malen und Bogenschießen. Hinter der feststehenden Jurte und dem Tipi sind extra Zelte und Spielhäuser aufgebaut – "um sich in Ruhe umziehen oder auch mal entspannt abseits des Trubels ein Buch lesen zu können", betont Trocha.

Zum Mittagessen gibt es Pellkartoffeln mit Quark oder selbst gemachte Kartoffelpuffer mit Apfelmus – natürlich aus eigener Ernte von Klarapfelbäumen. "Mit Pflaumen, Salat, Tomaten und Gurken können wir uns hier aus dem eigenen Garten bedienen. Und die Kinder lernen kennen, wo ihr Essen herkommt."

Die freiberufliche Naturpädagogin Marén Schiller unterstützt das Sommerprojekt: "Wir machen hier verschiedene natur- und erlebnispädagogische Aktionen, kochen gesundes Essen und sammeln die Eier von Hühnern ein." Aus Naturmaterialien entstehen unterschiedlichste Dinge: ein kreatives Bastelwerk, Kosmetika oder Nahrung. Kräuter lassen sich auch zu Mückenstichsalbe verarbeiten. "Das angebotene Programm hat sich bewährt", sagt Schiller und freut sich schon auf die neue Gruppe, die seit Montag ihre letzte Ferienwoche im Naturschutzcamp verbringt. "Wir arbeiten ganz viel mit Naturmaterialien, die hier vor Ort sind, und zeigen den Kindern, was sich daraus herstellen lässt."