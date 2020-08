Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Schwimmhalle in Eisenhüttenstadt ist am Wochenende in bestimmten Zeitfenstern recht gut besucht gewesen. Sowohl Familien als auch Sportler nutzten den geöffneten Nichtschwimmer- und Schwimmbereich. Die in Zeiten der Corona-Pandemie zulässigen 40 Personen, die jeweils zwei Stunden am Stück in der Halle sein dürfen, werden aber noch immer kaum erreicht, heißt es aus der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs (EFE) GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Eisenhüttenstadt. Während zu Beginn der eingeschränkten Nutzung der Schwimmhalle die Duschen noch nicht nutzbar waren, wurde dies jüngst geändert. Vor und nach dem Schwimmen können Besucher nun wieder duschen. Die Reinigung und Desinfektion in den 30 Minuten zwischen den Nutzungsfenstern kann gewährleistet werden. Bestehende Trennwände im Nassbereich machen das Duschen trotz der Hygiene- und Abstandsregeln möglich. In den Bereichen, wo zwei Duschen ohne Wand nebeneinander sind, ist nur eine Brause betriebsbereit.

Daten werden vernichtet

Alle Besucher müssen am Eingang des Inselbads zudem ihre persönlichen Daten abgeben, um im Falle einer möglichen Covid-19-Infektion erreichbar zu sein. "Die Daten werden jeweils nach vier Wochen vernichtet", versicherte Ute Schandert von der EFE am Montag. Neben den angebotenen Zweistundenfenstern zum Schwimmen bietet das Inselbad ab sofort auch wieder Aquarider-Schnupperkurse an. Noch sind Anmeldungen möglich, erklärte Ute Schandert. Kurz nachdem das neue Fitness-Angebot im Februar mit begeisterten Teilnehmern gestartet war, beendete das Coronavirus es auch schon wieder. Im September wolle man Nachholtermine dafür vereinbaren, heißt es aus der EFE.

Die Sauna im Inselbad wird aktuell umgebaut und soll – wenn die Pandemie das erlaubt – noch in diesem Jahr wiedereröffnet werden.