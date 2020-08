Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Der Landkreis Havelland und der Kulturkreis Nauen e.V. rufen wieder zum Kreativwettbewerb für alle Schüler der Klassen 1 bis 13 auf. Das Thema in diesem Jahr lautet: "Havelland 2050 - Eine Reise in die Zukunft". Einsendeschluss ist der 26. Februar 2021.

Im kreativen Prozess sollen sich die Schüler in diesem Jahr mit Fragen, wie was sie bewegt, wenn sie an die Zukunft denken, wie es in unserer Heimat in 30 Jahren aussehen könnte - gibt es noch Seen, Felder und Tierherden, wie das eigene Zuhause aussehen oder auch wie Fahrzeuge konstruiert sein könnten, beschäftigen. Mode, berufliche und technische Möglichkeiten oder auch Schulen und Lernmöglichkeiten 2050 können ebenfalls Thema sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Art der Werke ist nicht vorgegeben - basteln, zeichnen, schreiben, programmieren, fotografieren oder komponieren sind möglich. Die künstlerische Umsetzung des Themas ist frei in der Darstellung. Zugelassen werden sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeiten. Jeder Schüler darf nur einmal teilnehmen.

Eine fünfköpfige Fachjury bestehend aus Bruno Kämmerling (Geschäftsführer Kulturstiftung Havelland), Ingo Kuzia (Fotokünstler), Annette Mertens (Bildende Künstlerin), Simone Seyfarth (Leiterin der Musikschule Havelland) und Ilona Smykalla (stellv. Vorsitzende des Kulturkreis Nauen e.V.) besteht, wählt die besten 15 Arbeiten aus, die mit je 150 Euro prämiert werden. Die Preisverleihung soll voraussichtlich im April 2021 in Ribbeck stattfinden.

Die (Kunst-) Werke können via E-Mail an info@richarthof.de oder mit der Post an Kulturkreis Nauen e. V., Richart-Hof, Gartenstraße 27 in 14641 Nauen gesendet werden. Werke, die nicht via E-Mail oder Post verschickbar sind, können im Richart-Hof Nauen, in der Musik-, Kunst- und Volkhochschule Havelland im Zimmer: K0606 in der Bammer Landstraße 10 in Rathenow oder in der Musik- und Kunstschule Havelland, Raum: 110 in der Poststraße 15 in Falkensee abgegeben werden.

Die Preisträgerarbeiten sollen von April bis Juli 2021 in der Kirche Ribbeck ausgestellt werden. Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es online auf www.wettbewerbe-hvl.de.