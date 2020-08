Textilkonservatorin Geertje Gerhold

Brandenburg an der Havel Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der nach der Corona-Schließzeit wieder für Gottesdienste und Konzerte, Führungen und Besichtigungen geöffnet ist. BRAWO hat die "Schatzkiste Dom" längst geöffnet und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Das sogenannte Brandenburger Hungertuch ist eine ca. 2 x 4 m große Stickerei auf Leinengrund. Es stammt von etwa 1290 und ist damit eines der sehr wenigen erhaltenen Hungertücher aus dieser Zeit und in dieser Größe. In 28 Rundmedaillons zeigt es die Lebensgeschichte Jesu von der Verkündigung an Maria bis zum Jüngsten Gericht. Im Zentrum steht die Kreuzigung. Diese Szene wird von alttestamentlichen Figuren, den Propheten Jesaja und Habakuk sowie König David und Hiob eingerahmt. Sie alle sprechen Worte aus dem Alten Testament, die sich auf die Kreuzigung Christi beziehen. Hinter solchen Bildprogrammen, in denen Personen aus dem Alten Testament solchen aus dem Neuen Testament gegenübergestellt werden, steht die Vorstellung eines Heilsplans Gottes, der im Alten Testament angekündigt und im Neuen Testament erfüllt wird.

Vermutlich wurde die Vorzeichnung von einem Magdeburger Meister ausgeführt, die Stickarbeit wahrscheinlich von Nonnen in Jüterbog. Die Vorzeichnungslinien wurden mit schwarzem Faden nachgestickt, dann alle Flächen mit weißem Leinenfaden ausgefüllt. Akzente setzten die Stickerinnen mit farbigen Seidenfäden. Die Darstellungen sind in unterschiedlichsten Stickstichen ausgeführt. Besonders hervorzuhebende Details wie Heiligenscheine und das Kreuz sind in Durchbrucharbeit gestaltet. Das bedeutet, dass einzelne Fäden des Stickgrundes wie eine Netzarbeit zusammengezogen wurden. Es ist beeindruckend, mit welcher Präzision auch kleine Details einer Schaufel oder eines Schwertes, eines Gewandes oder sogar Gesichtszüge herausgearbeitet worden sind.

Das Tuch hing während der Fastenzeit vor dem Hochaltar und verdeckte diesen für die Gläubigen. Seine Wirkung entfaltete das Tuch durch das einfallende Morgenlicht, das die Stickereien von hinten beleuchtete. Dadurch erschienen die Darstellungen wie dunkle, gemusterte Silhouetten, während die Heiligenscheine und das Kreuz leuchteten. Fiel die Abendsonne von vorn auf das Tuch, zeigte sich die umgekehrte Wirkung: die schwarzen Konturfäden, die weiße Flächenfüllung und die farbigen Akzente zeigten ein helles, buntes Bild des Tuches.

Heute wirkt das Tuch auf den ersten Blick wie eine überwiegend weiße Leinen- und Seidenstickerei auf ungefärbtem Leinengrund und wird häufig fälschlicherweise als Weißstickerei bezeichnet. Fast alle dunklen Konturfäden sind ausgefallen und nur an wenigen Stellen erhalten. Die farbigen Seidenfäden sind zum großen Teil verblasst und zeigen nur noch schwache Farbnuancen. Stellen, an denen Stickfäden ausgefallen sind, lassen Reste der Vorzeichnung erkennen.

Nun, da sich das Hungertuch in der Werkstatt für Textilkonservierung befindet, bietet sich die großartige Möglichkeit, das Tuch im Detail untersuchen zu können. Hierzu zählt zuerst einmal die Analyse von Material und Technik, soweit sie nicht im Bestandskatalog aufgeführt ist; des Weiteren die Kartierung von Schad- und Fehlstellen, von Schadensursachen, von durchgeführten und noch durchzuführenden Maßnahmen sowie die naturwissenschaftliche Untersuchung von Vorzeichnungen und Farbproben.

Ein großer Teil der Untersuchungen kann in der domstiftseigenen Werkstatt vorgenommen werden.

Durch die Farbanalysen erschließt sich die Möglichkeit, die einstige Farbigkeit des Tuches

rekonstruieren zu können und somit eines der sehr wenigen Hungertücher aus dieser Zeit in seiner Farbwirkung zu dokumentieren. Gleichzeitig sind die Farbanalysen von hoher kunsthistorischer, kunsttechnologischer und wirtschaftsgeschichtlicher Relevanz.

Dieses über 700 Jahre alte Tuch liegt in der Werkstatt für Textilrestaurierung auf dem Tisch. Bisher konnte man es nur durch eine Vitrine ansehen. Nun besteht die seltene Möglichkeit dieses bedeutende textile Kunstwerk von Angesicht zu Angesicht zu bewundern. Eine e-mail an die Werkstatt für Textilrestaurierung macht es möglich textilkonservierung@dom-brandenburg.de.