Christina Tilmann

Schneeberg (MOZ) Der glücklichste Moment ist vielleicht jener Maitag 1643. Gerade hat der Schneeberger Unternehmer Veit Hans Schnorr seiner jungen Frau Rosina die Kobaltfunde im Bergwerk gezeigt, hat gemeinsam mit den Bergleuten Gott gedankt für das Gestein, das ihn reich macht, und gefleht, dass der unselige Dreißigjährige Krieg zwischen Protestanten und Katholiken endlich ein Ende nehme, dann sind sie wieder über Tage. Blühende Wiesen, blauer Himmel, feine weiße Wolken, sie lassen sich ins Gras fallen, singen ein Mailied. "Viele solcher unbeschwerten gemeinsamen Tage sollten Rosina und Veit Hans nicht mehr vergönnt sein", schreibt Eberhard Görner.

Faktenreiche Romanbiografie

Der Drehbuchautor und gelegentliche Autor dieser Zeitung, der aus dem Erzgebirge stammt und seit vielen Jahren in Bad Freienwalde lebt, hat eine Romanbiografie dem Leben dieser Rosina Schnorr aus Schneeberg gewidmet – vom Tage ihrer Hochzeit 1636 bis zu ihrem Tod 1679. Der 18-Jährigen Waisen, die da in der prächtigen Wolfgangskirche vor den Altar tritt, hat wohl niemand vorausgesagt, dass sie zu einer bedeutenden Unternehmerin im Erzgebirge werden würde – und damit zu einer herausragenden Frauenfigur des 17. Jahrhunderts.

Görner, der sich schon 2010 mit dem Sohn Veit Hans Schnorr von Carolsfeld beschäftigt hatte, konnte auf Familienforschungen eines in Köln lebenden Nachfahren zurückgreifen – und ansonsten auf viele alte Kirchenlieder, genaue Kenntnis seiner erzgebirgischen Heimat und jede Menge Phantasie. So entsteht, erzählt in kurzen, immer die Spannung haltenden Jahreskapiteln, das Bild einer willensstarken Frau, die sich auch durch Schicksalsschläge nicht aus der Bahn werfen lässt und in Verhandlungen mit ihren Geschäftspartnern davon profitiert, dass einer Frau keiner den rechten Geschäftssinn zutraut.

Denn 1648 nimmt das bis dahin so glückliche Familienleben mit fünf Kindern ein jähes Ende: Veit Hans Schnorr wird auf der Rückkehr von der Leipziger Messe durch Schergen des russischen Zaren Alexei I. entführt, um im Südural für ihn ein Bergwerk aufzubauen. Bis kurz vor seinem Tod 1664 wird Rosina nichts mehr von ihm hören, alle Briefe werden abgefangen. So übernimmt die Alleinstehende notgedrungen selbst die Geschäfte.

Das ist Bergwerk- und Unternehmergeschichte genauso wie große Weltgeschichte zwischen Kriegsgeschehen und der Geburt Peters des Großen. Vor allem aber ist es liebevolle Hommage an eine Frau, die Geschäftssinn mit Wohltätigkeit zu verbinden wusste. Immer dann wird die Zeit besonders lebendig, wenn Görner das häusliche Glück in Schneeberg ausmalt.