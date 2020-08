Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Seit Tagen ist die Stadtverwaltung Zehdenick schwer erreichbar. Selbst einfachste Fragen, ob es beispielsweise einer Terminvereinbarung bedarf, um mit der Behindertenbeauftragten der Stadt, Angelika Falk, Kontakt aufzunehmen, können nicht geklärt werden. Auch die Internetseite der Kommune liefert dazu keine Antworten. Sechs verschiedene Telefonnummern wurden gewählt, von der Nummer der Behindertenbeauftragten selbst über die zentrale Einwahlnummer bis hin zu leitenden Mitarbeitern des Hauses. Der Ruf ging zwar durch, doch niemand hob ab, und das während der normalen Sprechzeiten der Verwaltung.

Meldeamt macht Probleme

Die Sprechzeiten der Behindertenbeauftragten sind übrigens an jedem dritten Dienstag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Die Frage nach der Terminvereinbarung ist damit allerdings immer noch nicht geklärt.

Ärger gibt es auch immer wieder mit der Erreichbarkeit des Einwohnermeldeamtes, weil dort niemand abnimmt. Es sei denn, man hat als Anrufer großes Glück. Hat das System? Oder funktioniert womöglich die Telefonanlage der Verwaltung nicht richtig? Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) kann Entwarnung geben: "Die Telefonanlage war und ist nicht gestört." Das Einwohnermeldeamt sei ebenso wie die zentrale Einwahl über die 4684-0 an allen Tagen besetzt, macht der Verwaltungschef deutlich.

Allerdings brauchen Anrufer Geduld, wollen sie mit dem Einwohnermeldeamt Kontakt aufnehmen, bestätigt Kronenberg die Vermutung. "Im Einwohnermeldeamt gehen täglich zahlreiche Anrufe ein, die Auskünfte, Nachfragen und Terminwünsche haben. Allerdings kann nicht jeder Anruf entgegengenommen werden, wenn zum Beispiel gerade Bürger im Einwohnermeldeamt bedient werden." Da sei mitunter Geduld gefragt. Und dann gebe es ja auch noch die Möglichkeit, per E-Mail Kontakt mit den Mitarbeitern der Verwaltung aufnehmen. In Corona-Zeiten gelten ohnehin andere Regeln, macht Kronenberg schon Ende Mai deutlich: Seit dem 25. Mai können Zehdenicker ihre Anliegen in der Verwaltung wieder persönlich regeln. "Ich bin sehr froh, dass jetzt wieder mehr direkte Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern möglich sind", ließ Kronenberg mitteilen. Wie für andere Einrichtungen auch, sei dazu ein Hygieneplan erarbeitet worden, der Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen schütze. Vor einem Besuch sei eine Terminvereinbarung erforderlich. Dies könne telefonisch oder per E-Mail geschehen.

Um zu hohe Besucherfrequenzen an Dienstagen und Donnerstagen, also den beiden Sprechtagen, zu vermeiden, seien Termine grundsätzlich während der gesamten Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. Im gesamten Gebäude gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Im Foyer, in den Wartebereichen, Fluren und im Treppenhaus müssen Erwachsene eine Mund- und Nasenbedeckung anlegen.