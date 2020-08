Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Liberalität bezeichnet Maik Winkler als Lebenseinstellung, diese ist nicht von einem Parteibuch abhängig. "Der Entschluss, die FDP zu verlassen, ist lange in mir gereift. Nach so vielen Jahren schmeißt man nicht einfach das Parteibuch hin", sagt der langjährige Vorsitzende des Oranienburger Ortsverbandes. Nun ließ er Taten folgen und kündigte die Mitgliedschaft. "Ich werde mich kommunalpolitisch weiter betätigen. Mit der Bundespartei verbindet mich aber nichts mehr. Sie ist nicht mehr meine politische Interessenvertretung."

Winkler – der 1986 in die NDPD eintrat, die nach der Wende in der FDP aufging – betont, immer eine liberale Grundeinstellung gehabt zu haben und für Rechtsstaatlichkeit eingetreten zu sein. "Ich habe viel mit meiner Partei durchgemacht. Wir haben uns 2013 durch absolute Unfähigkeit aus dem Bundestag katapultiert. Nun sind wir auf dem besten Weg, das gleiche zu wiederholen. Mainstream-Liberalismus ist nicht mein Ding."

Was Winkler missfällt, ist die Rolle der FDP in Coronavirus-Zeiten. Der Betreiber des Fitnessstudios Oranienburg musste seine Einrichtung aufgrund der Situation wochenlang schließen. "Wenn man zunächst noch daran geglaubt hat, dass Corona etwas neuartiges, einzigartiges und schwerst tödliches ist, hätte die Politik spätestens ab April erkennen müssen, dass dem nicht so ist", bemerkt Winkler.

Er sei als Kaufmann ein Zahlenmensch. "Auch, wenn die Politik die Zahlen der Infizierten durch ständig steigende Testzahlen absolut hoch halten will, so liegen die prozentualen Zahlen der Infizierten im Verhältnis zur Anzahl der Tests seit mehreren Wochen zwischen 0,6 und 0,8 Prozent. Das sind Zahlen des RKI. Das ist nur eine Testpandemie, ohne steigende Krankenzahlen mit leeren Krankenhäusern, mit Krankenpersonal in Kurzarbeit und geringeren Sterbefallzahlen als im Durchschnitt der letzten vier Jahre." Nachzulesen sei das auf der Seite des Statistischen Bundesamtes.

"Die Politik hat Angst und Zwietracht in unserer Gesellschaft gesät. Denunziationen und der Hang zum Überregulieren und Bestrafen nehmen unglaubliche Ausmaße an und scheinen leider wieder gesellschaftstauglich zu sein."

In dieser Situation habe die FDP kaum Kritik an den Maßnahmen der Regierung geäußert – "und wenn, dann nur in homöopathischen Dosen". Eine liberale Partei müsse für die Einhaltung der verfassungsrechtlich verbrieften Freiheiten eintreten, "sie muss der Regierung konsequent und täglich auf die Finger schauen". Und sie habe dafür zu sorgen, dass das Parlament seinen legislativen Pflichten nachkommen kann. "Sie darf nicht der Regierung einen dauerhaften Freibrief für das regieren über und mit Verordnungen und Erlasse erteilen. Das das keine gute Idee ist hat unserer Geschichte doch deutlich aufgezeigt." Als Partei der sozialen Marktwirtschaft schaue die FDP hilflos zu, "wie Berufsverbote erlassen wurden, Existenzen vernichtet und die Menschen an Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit verzweifeln".

Als letzten gravierenden Fehler sieht Winkler die massive Unterstützung der Corona-App. "Eine App für einen Virus, die Kontakte und Bewegungsabläufe von Menschen nachvollziehen kann, vollkommen überteuert ist und dann nichts taugt. Das ist nicht liberales Denken und Handeln."

Lob für Stadtfraktion

Während Maik Winkler harsche Kritik an der Bundes-FDP übt, lobt er die Arbeit der Oranienburger Liberalen. "Ich bin stolz auf meine Fraktion, wie sie sich im Zuge der Holding-Diskussion präsentiert hat." In einem eigenen Antrag sei schon vor Wochen ein externer Untersuchungsausschuss ohne Beteiligung der Aufsichtsratsmitglieder gefordert worden. Zielstellung war es, unter anderem die Gründung und Wirtschaftlichkeit der Holding unter die Lupe zu nehmen. "Das wurde abgewiegelt. Nun hat endlich die Kommunalaufsicht eingegriffen, die anmerkt, dass man sich nicht selbst einen Persilschein ausstellen kann."

Der Grundgedanke der Holding-Gründung sei gewesen, unter dem Strich Geld zu sparen. "Wir als FDP haben aber früh aufgezeigt, dass das Zahlenwerk, das zur Gründung führte, nicht korrekt war. Es war ein Schätzwerk", sagt Winkler. Dieser betont, dass öffentliche Verwaltungen nur unternehmerisch tätig werden sollen und dürfen, wenn es der Daseinsvorsorge dient. In diese Kategorie würden die Stadtwerke, die TKO mit dem Schlosspark und die Woba fallen, "wenn sich Letztere auch mehr dem sozialen Wohnungsbau widmen müsste". Durch die SOG wiederum verstoße die Stadt gegen die in der brandenburgischen Kommunalverfassung formulierten Regelungen. "Daseinsvorsorge heißt, dass Sache der Stadt ist, was private Anbieter nicht an den Start bringen können, die Bevölkerung aber braucht." Schwimmbad und Sauna könne man unter diesem Stichpunkt akzeptieren, die restlichen Dienstleistungen der Turm-Erlebniscity aber nicht.

Aus Sicht von Maik Winkler ist die SOG "der größte Schuldenbringer" der Stadt. Der Zuschuss habe im Jahr vor der Holding-Gründung in etwa zwei Millionen Euro betragen. "Hinzu kamen 1,5 Millionen für die TKO, die den Schlosspark betreibt. Im Gegenzug hat die Stadt den Gewinn der Stadtwerke von im Schnitt zwei Millionen bekommen." Der Steuerzahler sei also mit 1,5 Millionen pro Jahr dabei gewesen.

Und nun sieht Winklers Rechnung so aus: "Aus dem Jahresabschluss der Holding und ihrer einzelnen Gesellschaften geht für 2019 hervor, dass die Stadt fast immer noch zwei Millionen Euro direkt an die SOG gibt. An diese fließt jetzt aber auch der Gewinn der Stadtwerke. Weiterhin 1,5 Millionen an städtischen Zuwendungen bekommt die TKO. Das sind dann rund 5,5 Millionen Euro. Da muss man kein Betriebswirt sein, um zu erkennen, dass das wirtschaftlicher Unfug ist."

Winkler setzt nun auf den Untersuchungsausschuss. "Es muss gründlich aufgearbeitet werden. Vetternwirtschaft und auch nur der Verdacht auf Korruption führen ansonsten zur weiteren Politikverdrossenheit."