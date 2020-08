dpa

Potsdam/Berlin (dpa) In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen heiß und sonnig. Für den Dienstag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch mit 21 bis 23 Grad. Für Mittwoch kündigten die Meteorologen dann Werte von maximal 28 Grad an. Zudem soll es bei dünnen Schleierwolken und wenig Quellwolken heiter und trocken werden. Am Donnerstag überschreiten Berlin und Brandenburg dann die 30-Grad-Marke. Der DWD erwartet sonniges Wetter und keinen Regen. Das Wochenende wird am Freitag mit wenigen Wolken und viel Sonne eingeleitet. Mit 30 bis 33 Grad soll es nach Prognosen der Wetterexperten ein heißer Tag werden.