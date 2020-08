Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Auf Autofahrer in Neuruppin kommt eine kurzfristige Sperrung zu: Am Mittwoch von 8.30 bis 17 Uhr ist die Einfahrt vom Certaldoring in den Kreisverkehr Neustädter Straße/B167 nicht passierbar. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Betroffen ist eine Strecke von zirka 80 Metern. Dort wird der Straßenbelag erneuert. Die Umleitung erfolgt über die Kränzliner Straße sowie die Dorfstraße Bechlin und ist ausgeschildert. Alle anderen Fahrspuren in dem Bereich des Kreisverkehrs sind von der Sperrung nicht betroffen.

Zu dieser sehr kurzfristigen Verkehrsbehinderung kommt es laut Kreissprecher Alexander von Uleniecki, weil der Termin für die Lieferung des Asphalts erst jetzt mitgeteilt werden konnte.