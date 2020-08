BRAWO

Brandenburg an der Havel Die kleine Kessy erblickte im Jahr 2019 das Licht der Welt. Während sie sich grundsätzlich altersgerecht verspielt und neugierig zeigt, muss sie das Vertrauen zum Menschen erst noch lernen. Mit Ruhe, Geduld, einer ordentlichen Portion Leckerlis sowie spielerischer Finesse sollte dies jedoch für Katzenkenner kein unüberwindbares Problem darstellen. Mit ihren Artgenossen in der Stube hat Kessy kein Problem, ist jedoch nicht zwingend auf diese angewiesen. In jedem Fall wünscht sich die kleine Katzendame Freilauf nach der Eingewöhnung sowie einfühlsame Menschen ohne kleine Kinder.

Kessy ist geimpft, kastriert und gechipt.