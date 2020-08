DPA

Hamburg (dpa) Der Hamburger Rapper Samy Deluxe hat nach fünf Jahren sein Restaurant "Gefundenes Fressen" im Karolinenviertel geschlossen.

"Gastro ist ein verdammt hartes Geschäft. Respekt an alle Leute da draußen, die es durchziehen. Ich hab kein Bock mehr drauf", sagte der 42-Jährige in einem auf Instagram geposteten Video. "Aber ich freu mich auf die Zukunft hier in diesem Laden. Samy Deluxe - Gefundenes Fressen - Rest in Peace. Peace Out!", sagte er weiter.

Aus dem Karoviertel zieht sich der Rapper deshalb aber nicht zurück. In den Räumlichkeiten des Restaurants soll es künftig "um soziale und kulturelle Inhalte" gehen. So will er unter anderem seinen am Montag neu gestarteten Podcast "Hochkultur" auch dort aufnehmen, und es sollen DJ-Sets und Livestreams produziert werden. "Es wird einfach ein geiler Ort bleiben, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aber immer noch in der Öffentlichkeit landen wird." Zuvor hatten mehrere Hamburger Medien berichtet.

Für den Podcast "Hochkultur" trifft sich Deluxe mit interessanten Persönlichkeiten, die über die Höhen und Tiefen ihres Lebens sprechen. In der ersten Folge hatte Samy Deluxe an seinem Küchentisch in Berlin den Sänger Max Herre zu Gast. Der Podcast soll künftig immer montags erscheinen.

© dpa-infocom, dpa:200804-99-34313/3