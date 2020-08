Bärbel Kraemer

Bad Belzig/Reetz Voller Dankbarkeit kehrte Ellen Kautz aus Bad Belzig nach Reetz zurück. Über drei Jahrzehnte war das Dorf im Hohen Fläming ihr zu Hause; dort wirkte ihr verstorbener Ehemann Jürgen Kautz als Pfarrer, dort wuchsen die fünf Kinder der Eheleute auf.

In der Dorfkirche - wo die 85-Jährige ihr Buch "Kinder eines Vaters" vorstellte - traf sie auf Familienmitglieder, Weggefährten, Freunde und Bekannte. Viele von ihnen erhalten einmal im Jahr, zum Geburtstag, einen Kartengruß von Ellen Kautz. In diesem Zusammenhang erklärt Sohn Helmut: "Hat Kautzens Mutter Dir eine Karte geschrieben, ist ein geflügeltes Wort im Hohen Fläming! Mutter pflegt das seltene Hobby des Geburtstagskartenschreibens. Fast jeder, der ihr in den vielen Jahren seit 1973 im Fläming begegnet ist, bekommt von ihr eine oft eigenwillig gestaltete Postkarte. Für manche ist es der einzige Gruß. Für Ellen Kautz ist es eine Mission, dass niemand vergessen wird."

In ihrem Buch - das die Schwiegertochter Almut Kautz niedergeschrieben hat - erzählt sie in zwei Kapiteln, wie sie zum Kartenschreiben gekommen ist und warum ihr dies so wichtig ist.

Wie es letztendlich zum Buch kam, erklärt Almut Kautz: "Da meine Schwiegermutter so wunderbar zu erzählen vermag, wir aber ihre Erzählungen schlecht in Erinnerung behalten, habe ich sie gebeten, dass ich mitschreiben kann, wenn sie erzählt. So haben wir es gehalten und ich habe aufgeschrieben, was ich gehört habe." Dabei wurde klar, dass alles mit allem zu tun hat. "Diese Prämisse zieht sich durch ihre Erzählungen", ergänzt die Schwiegertochter. Nach 1,5-jähriger Arbeit war so viel erzählt und aufgeschrieben, dass die Lebenserinnerungen in einem Buch gebündelt werden konnten. Dabei unterstützte Bärbel Kraemer aus Schwanebeck.

Im Anschluss an die Buchvorstellung schenkte Ellen Kautz den Menschen, die der Einladung gefolgt waren, jeweils ein Buch. "Mutter will sie nicht verkaufen", sagt Sohn Helmut Kautz; stattdessen wird um eine Spende gebeten. Die Erlöse möchte die 85-Jährige einem guten Zweck zukommen lassen.

Über 90 Minuten signiert die Dame Bücher. Mit jedem Menschen, der zu ihr an den Tisch tritt, führt sie ein Gespräch - das mal länger, mal kürzer ausfällt. Sie fragt nach Eltern und Großeltern, Kindern und Kindeskindern - jedes Leben ist ihr wichtig. Wie das gemeinsame Gebet und das Singen am Nachmittag der Buchvorstellung. Die Bibel - ihr Handwerksbuch, dass das Cover ihrer Lebenserinnerungen mit dem Titel "Kinder eines Vaters" ziert - hat sie natürlich auch dabei. Wer die 167 Seiten starke Veröffentlichung zur Hand nimmt, wird Ellen Kautz darin "begegnen" können. Nicht nur anhand der Erinnerungen, sondern auch an der Art des Erzählens.