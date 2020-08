MOZ

Schwedt (MOZ) Ein Mann hat in der August-Bebel-Straße in Schwedt einen 34-jährigen Radfahrer attackiert.

Auf einem dort gelegenen Gehweg habe der Mann Montagmittag gegen das Fahrrad des vorbeiradelnden 34-Jährigen gestoßen, wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte. Der jemenitische Staatsbürger fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt, was den 74-Jährigen zu seinem Handeln veranlasste. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann damit seinem Ärger über die Benutzung des Gehweges durch den Radfahrer Ausdruck verleihen. Ein politischer Hintergrund wird gegenwärtig nicht angenommen, zumal der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit auch gegen andere Radfahrer in ähnlicher Situation rabiat vorging.