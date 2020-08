MOZ

Schwedt (MOZ) Unbekannte haben am Montag versucht, in eine Grundschule in der Straße der Jugend in Schwedt einzudringen.

Doch scheiterten ihre Bemühungen am Haupteingang zum Hort, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit. Der Stadtverwaltung Schwedt/Oder entstand trotzdem ein Schaden von rund 250 Euro.