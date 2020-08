Simone Weber

Mögelin/Premnitz Der Mögeliner SC 1913 schloss die Corona-Saison mit guten Platzierungen ab. Die erste Herrenmannschaft verpasste in der Kreisliga des Havellands knapp den Meistertitel, und die zweite Mannschaft wurde Dritter in der 2. Kreisklasse. Seit vielen Jahren gehört der Verein zu denen, die regelmäßig noch mit zwei Teams im Spielbetrieb der Region vertreten sind. Ab der neuen Saison tritt der MSC erstmals wieder mit jeweils einer F- und einer E-Nachwuchsmannschaft an. Die Saison beginnt Ende August.

Aktuell laufen noch Stadionarbeiten. Mit Fördermitteln in Höhe von knapp 15.000 Euro aus dem "Goldenen Plan" des Landkreises Havelland entsteht gerade eine Flutlichtanlage. Diese wird freilich nicht die Lichtintensität entfalten wie die beim Fußballregionalligisten FSV Optik Rathenow im Stadion Vogelgesang. Der benötigt die Lichttechnik, damit etwa das MDR-Fernsehen auch von Freitagabendspielen berichten kann, die unter Flutlicht stattfinden. Immerhin sind die Mögeliner Masten zehn Meter hoch und werden die Trainingsbedingungen in dunkleren Jahreszeiten erheblich verbessern.

Die Fundamente sind bereits gegossen. Bis September soll die Flutlichtanlage fertig sein. Den Eigenanteil in Höhe von 8.000 Euro leistet der Verein mit Hilfe seiner Sponsoren.

"Mit Wiederzulassung des Trainings waren alle Spieler enthusiastisch dabei und hatten schon darauf gewartet, dass es wieder los geht", erzählte Fred Hansel, seit diesem Jahr neuer Vereinsvorsitzender, neulich seinem Gast aus Rathenow. Landrat Roger Lewandowski hatte sich die Flutlicht-Baustelle angesehen. "Aber auch während der Corona-Zeit ohne Spielbetrieb waren viele Vereinsmitglieder nicht untätig. Sie organisierten für die älteren und nicht mobilen Mögeliner einen Einkaufsservice, und die Mögeliner haben sich mit selbst genähten Masken bedankt."

Der Verein, in dem Fußball und Tischtennis gespielt wird, hat aktuell 169 Mitglieder, darunter 42 Kinder und Jugendliche. In den letzten Jahren wuchs die Mitgliederzahl stetig an. Eines der verdienstvollsten MSC-Mitglieder war Günther Heitepriem. Über Jahrzehnte prägte er den Verein mit: als Nachwuchsspieler, später in der Männermannschaft, als Trainer und im Vorstand sowie Vereinsvorsitzender. "Günther, zu deinem 100. Geburtstag benennen wir den Platz nach dir!", so habe man laut Hansel gescherzt. Nachdem Günther Heitepriem 98-jährig starb, entschied der Verein im vergangenen Jahr, den bisherigen Havelland-Sportplatz in Günther-Heitepriem-Sportplatz umzubenennen. "Günther Heitepriem hat auch mich als Spieler vor Jahren trainiert", erinnerte sich der mit anwesende Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling, der selbst elf Jahre lang Vorsitzender des MSC war.

Allgemeine Informationen zum Verein sind auf https://moegelinersc.de/ verfügbar, darunter Trainingszeiten und Ansprechpartner.