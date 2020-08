Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bislang gab es im Hennigsdorfer Werk keinen Covid-19-Fall. Der künftige Produktionsstandort für den Talent 3 ist völlig offen.

Die nach den Auflagen der EU-Kommission zu verkaufende Produktion des von Bombardier gebauten Zuges Talent 3 könnte für die Mitarbeiter einschneidende Folgen haben. Auf die Frage, ob der Käufer die Produktion auch in eine andere Stadt verlagern könnte, sagte Bombardier-Sprecher Jörn Bischoff bei einem Betriebsrundgang am Montag: "Von unserer Seite aus ist das ein denkbares Szenario." Man befinde sich bereits mit Interessenten in Verkaufsverhandlungen. Zu der Frage, wann der Kaufvertrag unterschriftsreif sein könnte, sagte Bischoff: "So schnell wie möglich. Aber es gibt noch keine belastbare Zeitschiene." Der Verkauf der Talent 3-Produktion ist einer der Bausteine, die den Weg für die Übernahme von Bombardier Transportation durch Alstom freimachen.

Standorte noch ungewiss

Bis Ende September, so Bischoff, soll hinsichtlich der seit Jahren laufenden Neustrukturierung der deutschen Bombardier-Standorte eine Einigung mit Gewerkschaft und Betriebsrat gefunden werden. Allerdings sitzt zumindest indirekt der neue Eigentümer mit am Tisch: "Wir können keine Konzepte machen, ohne Alstom einzubeziehen", räumte Bischoff ein.

Marco Michel, neuer Bombardierchef für Mittel- und Osteuropa, äußerte sich zur unsicheren Zukunft des Standorts nicht. Stattdessen zeigte er sich erleichtert, dass Corona die Dramatik an den Bombardier-Standorten nicht noch gesteigert hat: "Wir hatten trotz Herausforderungen hinsichtlich der Lieferanten keine Stillstände und konnten Produkte ausliefern. Ich bin gottfroh, dass wir nicht in Kurzarbeit gefallen sind." Auch auf Entlassungen konnte verzichtet werden. Selbst die Zahl der Leiharbeiter sei seit Ausbruch der Corona-Krise nicht gesunken.

Unter den 10 000 Mitarbeitern in den europäischen Bombardier-Werken hat es laut Michel bislang zehn Corona-Erkrankungen gegeben. Hennigsdorf sei davon nicht betroffen gewesen.

Ein ausgefeiltes Sicherheitsprogramm sorgt dafür, dass sich möglichst wenige Mitarbeiter begegnen. Dazu zählt die Ausweitung der Schichtarbeit. Wo der Mindestabstand zwischen den Kollegen nicht eingehalten werden kann, herrscht Maskenpflicht.

