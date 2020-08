MOZ

Prenzlau (MOZ) Mit Steinen haben vier offensichtlich angetrunkene Männeran einem Grundstück in der Straße Zu den Bahngleisen in Prenzlau das Zauntor beworfen und beschädigt, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit.

Die Polizeibeamten griffen sich die Männer und stellten fest, dass man es mit teilweise bereits hinlänglich bekannten Deutschen im Alter von 22, 23, 31 und 37 Jahren zu tun hatte. Der Älteste musste zur Identitätsfeststellung zum Sitz der Polizeiinspektion gebracht werden. Hier gab der mit 1,7 Promille Alkoholisierte Nazipropaganda von sich. Das Dezernat Staatsschutz der Direktion Ost wird sich nun mit ihm befassen. Aber auch die Sachbeschädigung wird zu ahnden sein.